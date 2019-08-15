«Искитимцементу» 85 лет

Завод поставляет цемент строителям Новосибирской области и Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Курганской областей. Также цемент идет на экспорт в Казахстан, сообщает пресс-служба компании.

Большая часть продукции завода идет на строительство жилых зданий, на производство железобетонных конструкций, асбестоцементных изделий, товарного бетона и сухих смесей. Цемент, выпускаемый АО «Искитимцемент», использовался на крупных инфраструктурных объектах области, а также поставлялся для строительства БАМа, Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске, церкви Святой Троицы в Антарктике, моста через реку Чумыш в Алтайском крае и других объектов.

Сырьевой базой завода является Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. В настоящее время на заводе функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по мокрому способу. «Искитимцемент» предлагает потребителям шесть видов портландцемента: ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н и ПЦ 500-Д0-Н, а также новинки ассортимента — ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н.

Фото Александра Патрина