Оперный театр снова ищет подрядчика

Новосибирский оперный театр объявил конкурс на выполнение реставрационных работ с целью приспособления для современного использования памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета. Большой зрительный зал», говорится в документации торгов. Стартовая сумма контракта — 360 млн руб. Торги пройдут в начале сентября. Источник финансирования — субсидия федерального бюджета. Работы должны быть выполнены до начала декабря 2019 года.

В рамках контракта подрядчик должен провести демонтаж деревянных несущих конструкций пола амфитеатра, 1-ого и 2-ого ярусов, реставрацию и установку кресел ярусов большого зрительного зала, модернизацию систем вентиляции, питания и управления постановочным освещением и светопроекционным оборудованием, а также звуковым оборудованием большого зрительного зала и т.д.

Памятник архитектуры «Здание Новосибирского театра оперы и балета» расположен в центре города Новосибирска, на площади им. Ленина. Здание постройки 1933-45 г.г. Выполнено, в основном, в железобетонном монолитном каркасе, с монолитными железобетонными перекрытиями. Здание является памятником архитектуры федерального значения, и в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ, охраняется государством, уточняется в конкурсной документации.

Фото Евгении Серёгиной