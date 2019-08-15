Возрастное ожирение: кто виноват и что делать?

Причины возрастного ожирения

Основных причин резкого набора веса после 30 лет несколько:

Потеря мышечной массы. Чем больше объем мышц у человека, тем быстрее его метаболизм, тем больше сжигается организмом потребленных калорий. После 30-ти лет происходит естественное сокращение мышечной массы: у женщин оно составляет примерно 1,5 кг в 10 лет, у мужчин – 2 кг. Мышцы замещаются жиром, который не требуется поддерживать в тонусе, и поэтому полученная с пищей энергия не тратится в нужном объеме;

Гормональные изменения. Возрастное изменение гормонального фона также способствует набору веса. Особенно заметно это происходит у женщин в период пременопаузы и менопаузы. При этом жир в основном откладывается в области живота, и избавиться от него намного сложнее, чем в юности;

Малоподвижный образ жизни. После 30-ти лет жизнь у большинства людей становится более размеренной. После рабочего дня хочется уложить детей и отдохнуть на диване перед телевизором, максимум – посидеть с друзьями в кафе. Мало кто регулярно посещает спортзал или совершает долгие пешие прогулки;

Стрессы. Современная жизнь – сплошной источник стрессовых ситуаций. Если вы не можете расслабиться под грузом ответственности, постоянно переживаете рабочие неприятности или тревожитесь по поводу семейных неурядиц, то в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Он вызывает повышение уровня сахара в крови и приводит к усиленной выработке инсулина. Это гормон должен обеспечить попадание глюкозы к мышечным клеткам. Но при постоянно высоком уровне инсулина клетки перенасыщаются глюкозой, а ее избыток откладывает в виде жира.

Методы борьбы с ожирением

Мы рассмотрим лишь те способы борьбы с лишним весом, эффективность которых подтверждена врачами и учеными. А это значит, здесь не будет рекламы «волшебных пилюль» и «чудо-диет». Итак, по порядку:

Нутрициологи – специалисты, занимающиеся вопросами питания, дают свои рекомендации для людей в возрасте. Нужно есть пищу, богатую белком и не забывать про овощи и крупы с высоким содержанием клетчатки. А вот изделия из белой муки, сладости и газированные напитки следует исключить из рациона. Важно также при первых признаках лишнего веса убавлять калорийность дневного рациона;

Укрепляйте и наращивайте мышечную массу. Тренируйтесь с весами, посещайте сеансы массажа, плавайте – все это поддержит тонус мышц;

Двигайтесь и еще раз двигайтесь! Ежедневные 30-минутные прогулки или езда на велосипеде позволят вам не только сохранить стройное тело, но и укрепят иммунитет. Если у вас нет возможности гулять, занимайтесь дома. Даже ходьба на месте гораздо полезнее, чем возлежание в кресле;

Не нервничайте. Что бы ни происходило вокруг, оно не стоит потери вашего здоровья. Если же самостоятельно справиться со стрессом не удается, обратитесь к врачу психотерапевту или психиатру. Со времен Советского Союза принято бояться этих специалистов, на самом же деле они никого не «ставят на учет», зато смогут выявить наличие такой серьезной болезни, как депрессия. Своевременное лечение в этом случае – единственное, что позволит вернуться к нормальному качеству жизни.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы соблюдать приведенные выше рекомендации. Начните прямо завтра, и уже через две недели вы заметите первые результаты. И даже если вам еще нет 30-ти лет, воспользуйтесь нашими советами – здоровый образ жизни полезен всем независимо от возраста.