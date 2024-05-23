Жители Искитима проведут митинг против строительства металлопрокатного завода

Сегодня в Искитиме пройдет митинг против строительства «Южносибирского металлопрокатного завода» (ООО «ЮМПЗ», входит в промышленную ГК «ОКС». — Ред.), который относится к первой категории по негативному воздействию на окружающую среду и второму классу опасности.

— Вопрос строительства предприятия относится к вопросам местного значения и принимать решение могут только органы местной власти и мы, жители города, — говорится в листовке, которую активисты расклеили по городу.

Предприятие планируют построить на территории бывшего «Искитимского шиферного завода» — на стыке Северного и Центрального микрорайонов. Митинг пройдет в другом конце города — в сквере у ДК Южного микрорайона.

Между тем только 21 мая в Искитиме прошло общественное обсуждение проекта завода. Как сообщила пресс-служба правительства региона, его поддержали большинство депутатов и общественных организаций.

— В январе 2024 года состоялись общественные слушания, во время которых общественность города, представители администрации и депутаты внесли несколько десятков предложений и поправок. Сейчас проект проходит доработку и в ближайшее время будет направлен в Государственную экологическую экспертизу. После получения заключения экспертов вопрос о разрешении строительства завода будет рассматривать администрация города, — подчеркнули в правительстве.

Эксперты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области заверили, что новое производство, которому предстоит пройти ряд экспертиз перед запуском, по предварительным оценкам проектировщиков, значительного влияния на экологию Искитима не окажет.

Общественники и депутаты города заявили о желании войти в рабочую группу, которая возьмет реализацию проекта на особый контроль.

Стоит отметить, что в комментариях под новостями об общественном обсуждении в соцсетях люди пишут, что «местных жителей не пускали на это мероприятие», а «тех, кто участвовал, приглашали лично». Кроме того, как сообщают искитимцы, о том, что общественное обсуждение состоится, знали не все депутаты местного горсовета.

— Расчетные выбросы на ЮНМЗ составят 135 тонн в год. Для сравнения, на полигоне ТБО — около 3,7 тысячи тонн, «Искитимцементе» — около 3 тысяч тонн, «Искитим-Извести» — около тысячи. Причем эти предприятия включены в программу «Чистый воздух», на них проводятся мероприятия по снижению выбросов, а полигон планируется в 2029 году закрыть на рекультивацию, — подчеркнул Сергей Завражин. — Кроме того, предприятие будет снабжаться водой из централизованной системы водоснабжения. На производстве предусмотрен замкнутый цикл водобпотребления, и никаких сбросов в реку не будет. Вода для бытовых нужд будет подаваться в центральную канализацию.

Напомним, в начале мая жители Искитима начали собирать подписи против строительства в городе предприятия. Глава Искитима Сергей Завражин сообщал, что предприятие будет относиться к первой категории по негативному воздействию на окружающую среду, но к этой же категории относится еще ряд объектов, работающих в городе много лет: АО «Искитимцемент», АО «ИскитимИзвесть» и городской полигон ТБО.

Мэр также напоминал, что новый завод значим для города с экономической точки зрения, так как позволит привлечь в регион более 5 млрд рублей инвестиций и создать более 300 рабочих мест, а также обеспечит поступление налогов в местный бюджет. По его словам, за 15 лет в Искитиме закрылись много предприятий, а открылось только одно.

О том, что ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» построит в Искитиме завод по производству изделий из черного металла мощностью 50 тысяч тонн продукции в год стало известно в феврале 2022 года. Как сообщала пресс-служба Фонда развития промышленности, общий объем инвестиций в проект составлял на тот момент 1 млрд рублей, из них 483 млн был готов предоставить фонд. По данным правительства Новосибирской области, предприятие планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно.