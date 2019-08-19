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Искусственное сердце позволит не дожидаться донора

В НМИЦ им. Мешалкина на выходе новые уникальные разработки, благодаря которым лечение сердечников станет гораздо дешевле и безопаснее.
  • 19/08/2019, 13:41
Автор: Евгения Серёгина
Искусственное сердце позволит не дожидаться донора
«Федеральное финансирование не покрывает расходы на имплантацию зарубежного устройства».

Специалисты клиники Мешалкина готовят к регистрации и запуску на отечественный медицинский рынок несколько новых разработок. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал руководитель центра новых хирургических технологий клиники Александр Богачев-Прокофьев. Одна из них  «искусственное сердце», созданное совместно с учеными Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ). Продукт успешно испытан на телятах. Сейчас идет его доработка для устранения возможных побочных эффектов.

 Это проблемы в виде гемолиза, когда разрушаются красные кровяные тельца (это все-таки искусственный насос), проблема формирования тромбов, существующая и в зарубежных аналогах,  перечисляет Богачев-Прокофьев.  Мы, совместно с ИТПМ, реализуем новые идеи, которые позволят улучшить искусственное сердце, сделать его более безопасным для пациентов.

Производить искусственное сердце планирует компания АО НПК «ИМПУЛЬС – проект». По расчетам, его себестоимость будет в несколько раз ниже зарубежных аналогов.

 Федеральное финансирование не покрывает расходы, которые требуются человеку для имплантации зарубежного устройства. Российский аналог будет доступен для пациентов. Ориентировочно его цена будет в 3-4 раза ниже, — говорит руководитель центра.

Рынок для новой разработки, по его словам, огромен. Потребность в искусственном сердце существует не только на региональном, но и на мировом уровне — дефицит донорских органов огромен. Только в официальном списке очередников по одной клинике Мешалкина стоят около ста человек.

Люди должны жить в 1,5-часовой доступности от клиники,  рассказывает Богачев-Прокофьев.  Появился донор  пациент должен быть доставлен в отделение, быстро обследован, чтобы получить заключение, подходит ему донор или нет. Те пациенты, которые приезжают из регионов и по каким-то причинам не могут жить рядом с клиникой (а таких пациентов очень много), даже не попадают в донорский лист. Поэтому искусственное сердце сегодня очень востребовано.

«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

Другая разработка  аортальный клапан, разработанный совместно с ООО «Ангиолайн», который внедряется через прокол бедренного сустава пациентам с противопоказанием открытой операции.

 В основном это возрастные пациенты старше 60-ти лет, которые имеют большое количество сопутствующих заболеваний,  говорит представитель клиники.  Для них открытая операция имеет больше противопоказаний, чем пользы. Операция с новым клапаном выполняется в нашей клинике под местной анестезией и без перевода пациента на искусственную вентиляцию легких. Думаю, что эта разработка в ближайшие 2 года будет доведена до ума.

В клинике заявляют, что партнер готов производить такой объем продукции, чтобы полностью закрыть потребность, существующую на российском рынке. По подсчетам специалистов, она составляет около 100 тысяч единиц в год. Пока на этом сегменте работает только пензенское предприятие ЗАО НПП «МедИнж». В год оно производит не более ста штук, поэтому пациенты вынуждены приобретать более дорогие зарубежные аналоги.

 Я сомневаюсь, что мы сможем выйти со своей продукцией за рубеж,  говорит Богачев-Прокофьев.  Но можем составить серьезную конкуренцию импортным устройствам по ряду позиций транс-катетерных технологий в России. Сегодня рынок этих устройств на 98% представлен зарубежными аналогами. При этом импортный клапан стоит около 1,5 млн рублей, а стоимость российского аналога сегодня — 700 тысяч рублей. Думаю, что регистрация и серийный выпуск второго продукта на российском рынке позволит снизить эту цену как минимум еще в 2 раза.

По информации НИМЦ им. Мешалкина, ежегодно высокотехнологичную медпомощь получают около 12 тысяч пациентов как из Новосибирской области, так и из других регионов. Помощь оказывается по трем основным направлениям: кардиология, нейрохирургия и онкология. Лечение осуществляется по квотам федерального бюджетного финансирования, финансирования из ФОМС и за счет предоставления платных услуг пациентам.

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