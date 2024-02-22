Искусственный интеллект поможет найти работу участникам СВО в Новосибирской области

В Новосибирске разработан специальный программный продукт на основе искусственного интеллекта, который поможет бывшим участникам СВО найти работу. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. В данный момент заключается соглашение с компанией, которая предоставит специальную программу, предназначенную для профориентации.

— Программа позволит понимать траекторию возможного трудоустройства человека, исходя из его навыков. Полагаем, что она даст нам дополнительный положительный эффект в качестве подготовки человека для устройства на рынок труда, — уточнил он.

Владимир Машанов рассказал, что рекомендации о трудоустройстве будут выдаваться на основе тестирования. Применений программы начнется в марте 2024 года. Ее будут использовать в своей работе сотрудники фонда «Защитники Отечества».

По данным Минсоцразвития Новосибирской области, в 2023 году из числа обратившихся участников и ветеранов СВО, членов их семей трудоустроен 71 человек. Органами соцзащиты разрабатываются индивидуальные планы работы с участниками СВО, обратившимися за содействием в трудоустройстве, за каждым из них закрепляется куратор центра занятости населения.

Ранее редакция сообщала, что новые меры поддержки участников СВО появятся в Новосибирской области.