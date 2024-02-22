«Если твой сосед мигрант...»: листовки от имени военкоматов расклеили в подъездах Новосибирска

Житель Новосибирска обнаружил в подъездах своего дома листовку, которая призывает сообщить в военный комиссариат о мигрантах, проживающих по соседству.

— Если ты знаешь новоиспеченного гражданина РФ, который с удовольствием пользуется всеми льготами и благами твоей родины, но совершенно случайно забыл встать на воинский учет — помоги ему это сделать, позвонив в ближайший военкомат, — написал автор агитки.

О находке на стене подъезда сибиряк рассказал в соцсетях, отметив, что листовка подписана от имени военного комиссариат Кировского и Ленинского района.

Пользователи соцсетей одобрили креативный метод о постановке мигрантов призывного возраста на военный учет.

— Давно пора и по «резиновым» квартирам тоже! — Мало того, они могут и не работать, детских денег хватает на безбедную жизнь. — Молодцы, теперь, если коммерсы взяли мигрантов и не поставили на учёт, штраф 800 тысяч. — Надо во всех домах Новосибирска развесить! А МЖК вообще закрыть как черную зону. — Почему на воинский учёт не ставят одновременно с получением гражданства?

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут рассчитывать на получение гражданства РФ.