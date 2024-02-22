Новые меры поддержки участников СВО появятся в Новосибирской области

Новые меры социальной поддержки участников СВО внедряются в Новосибирской области, сообщил заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов. Нуждающиеся могут получить из бюджета 500 тысяч рублей на адаптацию жилья под нужды бойцов СВО с проблемами с опорно-двигательными функциями (колясочников), проблемами со зрением, слухом и прочим.

В случае, если адаптировать помещение невозможно (например, построить лифт в хрущевке), желающие могут получить материальную помощь в размере 1 млн рублей на покупку новой квартиры, с учетом продажи имеющейся.

— Сегодня есть уже подзаконные документы, то есть мы составили порядок, как муниципальные образования будут эту меру вводить, — уточнил Владимир Машанов.

По его словам, на сегодняшний день уже известны 37 потенциальных получателя этой льготы.

Еще одним новым направлением по социализации участников СВО, имеющих инвалидность, является обучение вождению в специализированной автошколе. Проект начал работать с конца 2023 года.

— Выяснилось, что у ребят есть запрос на получение водительского удостоверения. А у нас есть школа, которая работает с людьми с инвалидностью. Поэтому, мы включили этот проект в школу вождения. Недавно один участник СВО уже получил удостоверение, — отметил Владимир Машанов.

Напомним, в Новосибирской области реализуется проект, в рамках которого участники СВО, имеющие ранения, по сертификату могут получить пакет социальных услуг, включая прохождение реабилитационного курса, посещение спортивных учреждений и культурных мероприятий, набор медицинских услуг и содействие в трудоустройстве.

Ранее редакция сообщала, что новые реабилитационные центры для бойцов СВО откроют в Новосибирске.