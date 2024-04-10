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Иск к сети кондитерских «Кузина» поступил в арбитражный суд Новосибирской области

  • 10/04/2024, 19:17
Автор: Оксана Мочалова
Иск к сети кондитерских «Кузина» поступил в арбитражный суд Новосибирской области
Компания накопила долг за услуги по юридическому и информационному сопровождению.

Компания ООО «ЮСК Консалтинг» подала в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление к ООО «Кузина» о взыскании задолженности. Сумма исковых требований — более 696,2 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте суда.

Как пояснили в компании, ООО «Кузина» не исполнило обязательства по оплате за оказанные услуги по заключенным договорам: по сопровождению компании при получении кредитного рейтинга, оказанию информационных услуг по подготовке и последующему размещению новостных, аналитических и графических материалов в отношении выпусков биржевых облигаций, а также договор по сопровождению компании при получении субсидий на компенсацию расходов по организации выпуска облигаций и компенсацию расходов по процентным выплатам.

— На сегодня общая сумма задолженности эмитента составляет 696 240,63 руб., где 641 486 руб. — основной долг, а 54 754,63 руб. — неустойка по состоянию на 03.04.2024 года, — уточнили в ЮСК Консалтинг.

Директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов подчеркнул, что в течение четырех месяцев компания пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке. Через систему электронного документооборота и по почте РФ в адрес ООО «Кузина» направлялись претензии с требованиями об оплате, а также предлагалось перевести долг в формат займа и установить график его постепенного погашения. Не добившись результата, было подан иск в суд.

— К счастью, случай с ООО «Кузина» — единичный в нашей практике. Как минимум, потому что большинство наших клиентов — это компании, уже выпустившие облигации с обращением на бирже, то есть все они в определенной мере уже являются публичными и дорожат своей деловой репутацией. Наш подход к работе чаще всего подразумевает именно длительное сотрудничество, а не разовые проекты. Обе стороны в таком случае максимально заинтересованы в том, чтобы выполнять свои обязательства, — отметил он.

В компании добавили, что услуги по заключенным договорам «ЮСК Консалтинг» в ближайшее время, до урегулирования конфликта, будет оказывать в меньшем объеме.

Судебное заседание по иску пока не назначено.

«Кузина» погасила дебютный выпуск облигаций

«Кузина» погасила дебютный выпуск облигаций

Стоит отметить, что на текущий момент обязательства перед инвесторами ООО «Кузина» исполняет своевременно и в полном объеме. Также в августе 2023 года эмитент погасил дебютный облигационный выпуск серии Кузина-БО-П01.

ООО «ЮСК Консалтинг» специализируется на оказании консалтинговых услуг, в том числе, эмитентам биржевых облигаций, осуществляя свою деятельность совместно с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» — брокером и организатором облигационных выпусков.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала, что «Кузина» будет расширять торговлю через автокондитерские по франшизе.

Источник фото: novosib.arbitr.ru, автор- пресс-служба

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сеть кондитерских Кузина арбитражный суд «Юнисервис Капитал»


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