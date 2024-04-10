Иск к сети кондитерских «Кузина» поступил в арбитражный суд Новосибирской области

Компания ООО «ЮСК Консалтинг» подала в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление к ООО «Кузина» о взыскании задолженности. Сумма исковых требований — более 696,2 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте суда.

Как пояснили в компании, ООО «Кузина» не исполнило обязательства по оплате за оказанные услуги по заключенным договорам: по сопровождению компании при получении кредитного рейтинга, оказанию информационных услуг по подготовке и последующему размещению новостных, аналитических и графических материалов в отношении выпусков биржевых облигаций, а также договор по сопровождению компании при получении субсидий на компенсацию расходов по организации выпуска облигаций и компенсацию расходов по процентным выплатам.

— На сегодня общая сумма задолженности эмитента составляет 696 240,63 руб., где 641 486 руб. — основной долг, а 54 754,63 руб. — неустойка по состоянию на 03.04.2024 года, — уточнили в ЮСК Консалтинг.

Директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов подчеркнул, что в течение четырех месяцев компания пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке. Через систему электронного документооборота и по почте РФ в адрес ООО «Кузина» направлялись претензии с требованиями об оплате, а также предлагалось перевести долг в формат займа и установить график его постепенного погашения. Не добившись результата, было подан иск в суд.

— К счастью, случай с ООО «Кузина» — единичный в нашей практике. Как минимум, потому что большинство наших клиентов — это компании, уже выпустившие облигации с обращением на бирже, то есть все они в определенной мере уже являются публичными и дорожат своей деловой репутацией. Наш подход к работе чаще всего подразумевает именно длительное сотрудничество, а не разовые проекты. Обе стороны в таком случае максимально заинтересованы в том, чтобы выполнять свои обязательства, — отметил он.

В компании добавили, что услуги по заключенным договорам «ЮСК Консалтинг» в ближайшее время, до урегулирования конфликта, будет оказывать в меньшем объеме.

Судебное заседание по иску пока не назначено.

Стоит отметить, что на текущий момент обязательства перед инвесторами ООО «Кузина» исполняет своевременно и в полном объеме. Также в августе 2023 года эмитент погасил дебютный облигационный выпуск серии Кузина-БО-П01.

ООО «ЮСК Консалтинг» специализируется на оказании консалтинговых услуг, в том числе, эмитентам биржевых облигаций, осуществляя свою деятельность совместно с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» — брокером и организатором облигационных выпусков.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала, что «Кузина» будет расширять торговлю через автокондитерские по франшизе.