В индустрии развлечений Новосибирска вырос спрос на сотрудников

По итогам 2022 года число вакансий для специалистов сферы развлечений на платформе Авито Работа в Новосибирске увеличилось на 26%. Наиболее востребованными специалистами остаются аниматоры. Их стали чаще привлекать не только на детские праздники, но и на мероприятия для взрослых, в том числе, в корпоративном сегменте. В общем объёме вакансий, опубликованных на Авито Работе в разделе «Искусство, развлечения» в Новосибирске, доля аниматоров составила 7%. Высоким спросом также пользовались фотографы и флористы — на них пришлось по 4% и 5% всех вакансий.

— Повсеместное возвращение праздников в офлайн-формат после пандемии увеличило спрос на яркие, зрелищные мероприятия. Организация праздничных событий за последние годы стала более комплексной — с привлечением ведущих, аниматоров, музыкантов, фотографов, видеографов, звукорежиссеров, что закономерно увеличило спрос на сотрудников сферы развлечений, — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Медианная зарплата в сфере развлечений на Авито Работе составила 25 000 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы у хостес в караоке, им готовы предложить до 120 000 рублей в месяц, иллюстраторов — до 100 000 рублей, вокалистов — от 75 000 рублей, художников по свету — от 50 000 рублей в месяц. В Новосибирске медианная зарплата в event-индустрии составила 30 000 рублей.

При этом для ряда профессий в сфере развлечений более распространена почасовая оплата. Аниматорам в Новосибирске, например, предлагают около 1 300 рублей в час, ведущим мероприятий — около 1 200 рублей, фотографам и видеооператорам — от 1 500 рублей в час.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске закрылась галерея фотиллюзий «Иллюзорро».