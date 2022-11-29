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Как работают займы под залог автомобиля

  • 29/11/2022, 10:57
новости бизнеса
Порой обстоятельства складываются против человека, которому срочно потребовались деньги. Например, взять кредит в банке ему не позволяет негативная кредитная история. Автомобилисты в таком случае нередко прибегают к займам под залог автомобиля. Попробуем разобраться, как это работает.

Куда обратиться и как получить

Кредиты и займы под залог автомобиля можно оформить в банках, автоломбардах, а также микрофинансовых организациях. Так, в микрокредитной компании у клиентов есть возможность получить таким образом до 500 тысяч рублей, а в микрофинансовой — до 1 миллиона.

Выдают залоговые займы гражданам РФ в возрасте от 18 до 65 лет. Машина обязательно должна находиться на российском учете. Заемщику достаточно собрать необходимый перечень документов (паспорт гражданина РФ, ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства) и привезти машину в офис компании для оценки ее состояния. По итогу осмотра клиенту предложат сумму и условия займа. Останется лишь подписать договор и забрать займ.

Из чего складывается сумма

Клиенты могут получить деньги за любое ликвидное транспортное средство. То есть оно должно быть в приемлемом техническом состоянии, чтобы компания могла его продать, если клиент не выплатит долг. Учитываются качество, возраст и текущее состояние автомобиля. Кстати, речь идет не только о машинах, но и о катерах, мотоциклах, автобусах и т.д.

Сумма автозайма зависит в том числе от местонахождения автомобиля в период действия договора. Так, клиент может получить 80-85% от стоимости машины, если она останется в залоге у компании. Если же речь идет о залоге ПТС, то получить на руки можно около 50-70%.

Что делать после выплаты долга

Как только клиент выплачивает долг, МФО самостоятельно подает сведения о закрытии займа в Реестр уведомлений о залогах движимого имущества. Заемщик может обратиться к одноименному сайту самостоятельно, чтобы убедиться, что с него сняты все обременения.

Ознакомиться с подборкой МФО, деятельность которых соответствует требованиям ЦБ РФ, можно по ссылке*.

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Фото с сайта ru.freepik.com

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Регионы: Новосибирск

Теги : кредит на машину автозаймы


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