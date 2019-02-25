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Центр генетических технологий — флагман ННЦ

Полная стоимость реализации проекта превышает 20 млрд рублей.
  • 25/02/2019, 17:33
Центр генетических технологий - флагман НОЦ

Новосибирская область включилась в реализацию задач по развитию генетических технологий в РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В числе флагманских проектов развития Новосибирского научного центра (ННЦ) – Центр генетических технологий, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. — Инициатор этого проекта – федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН – одна из ведущих научных организаций страны в области генетических исследований. Исследовательская программа Центра соответствует приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в области высокопродуктивного и экологически чистого сельского хозяйства, генетики растений, микроорганизмов и животных, развития персонализированной медицины.

В Новосибирске создадут Центр геномных исследований

Результатами геномных исследований уже заинтересовался бизнес

В рамках центра генетических технологий предполагается выполнение комплексных научно-технологических проектов полного цикла, нацеленных на разработку и внедрение в экономику страны новых аграрных, экологических, био- и медицинских технологий мирового уровня. Полная стоимость реализации проекта превышает 20 млрд рублей, включая уникальный SPF-виварий 2.0 для трансляционной фармакологии.

Одним из первых этапов реализации проекта должно стать создание на базе ФИЦ ИЦиГ СО РАН научного центра мирового уровня в области геномных исследований.  Финансирование будет осуществляться по результатам конкурентного отбора в рамках национального проекта «Наука».

В Новосибирске появится центр геномных исследований

В региональном правительстве подчеркнули, что задачу по вхождению России в число лидеров в сфере генетических исследований глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному Собранию РФ-2019, напомнив о том, что в конце 2018 года был подписан соответствующий указ президента РФ от 28.11.2018 N 680 «О развитии генетических технологий в Российской Федерации».

В 2018 году правительством Новосибирской области и СО РАН разработан план развития Новосибирского научного центра (ННЦ) как территории с высокой концентрацией исследований и разработок – «Академгородок 2.0». Это комплексный масштабный проект, модель эффективной концентрации и использования сосредоточенного в Новосибирской области потенциала как источника динамичного роста региона, сибирских территорий страны, основой для структурных изменений экономики страны.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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