Использование Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом

Использование физическими и юридическими лицами продуктов компании Meta Platforms, к которой относятся Facebook, Instagram и WhatsApp, не может быть признано экстремизмом, передает ТАСС заявление прокурора в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ.

— Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности, — сказал он. — Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.