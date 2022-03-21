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Бизнес планируют временно «не кошмарить» в условиях санкций

  • 21/03/2022, 17:05
Автор:
новости Новосибирска
Как минимум, в части налоговых и арендных платежей, а также административных барьеров.

Руководителям муниципалитетов Новосибирской области поручено вместе с реализацией на подведомственных территориях федеральных и региональных мер, направленных на обеспечение функционирования экономики в условиях санкций, проработать и возможные мероприятия местного значения. В первую очередь они должны касаться возможной поддержки бизнеса. Такое поручение глава региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в правительстве.

Как рекомендация: я вижу приостановку принятия решений о повышении местных налогов и других платежей, заявил губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов. Это, если необходимо в отношении отдельных мероприятий, продление сроков уплаты налогов и арендных платежей, снятие административных барьеров на все непопулярные решения, может быть даже направленные на наведение порядка. Их в сегодняшних условиях можно отложить и дать возможность бизнесу, предприятиям адаптироваться к складывающейся ситуации без каких-то резких шагов с нашей стороны. Меры будут обновляться на региональном уровне практически ежедневно, прошу следить за информацией.

Отметим, что в список непопулярных решений в том числе входит снос нестационарных торговых объектов. Эта тема в Новосибирске уже несколько лет является камнем преткновения между муниципальной властью и предпринимателями. На пресс-конференции на минувшей неделе губернатор заявил, что неоднократно говорил о необходимости снижения административного давления на бизнес в сложный период. Травников также отмечал, что адресно поговорит с представителями мэрии о ситуации со сносом киосков, которые торгуют печатными СМИ.

Что касается региональных мер поддержки, то, в частности, как уже сообщалось, по линии Министерства труда и социального развития Новосибирской области уже запланирован ряд программ на средства федерального и регионального бюджета по поддержке предприятий, находящихся в настоящий момент в подвешенном состоянии, но в обозримой перспективе готовых вернуться к штатному режиму работы. По информации министерства, предусмотрены субсидии на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся под риском увольнения, под новые рабочие места, меняющиеся условия работы. Вторая мера субсидирование создания временных рабочих мест. Третья продолжение реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, аналогичные меры правительство принимало и во время локдауна из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Судя по комментариям в соцсетях, из списка мер господдержки, которые были запущены в то время, предприниматели особенно ожидают невозвратные льготные кредиты и субсидирование фонда оплаты труда.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : налоги господдержка власть бизнес аренда


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