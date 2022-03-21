Бизнес планируют временно «не кошмарить» в условиях санкций

Руководителям муниципалитетов Новосибирской области поручено вместе с реализацией на подведомственных территориях федеральных и региональных мер, направленных на обеспечение функционирования экономики в условиях санкций, проработать и возможные мероприятия местного значения. В первую очередь они должны касаться возможной поддержки бизнеса. Такое поручение глава региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в правительстве.

— Как рекомендация: я вижу приостановку принятия решений о повышении местных налогов и других платежей, — заявил губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов. — Это, если необходимо в отношении отдельных мероприятий, продление сроков уплаты налогов и арендных платежей, снятие административных барьеров на все непопулярные решения, может быть даже направленные на наведение порядка. Их в сегодняшних условиях можно отложить и дать возможность бизнесу, предприятиям адаптироваться к складывающейся ситуации без каких-то резких шагов с нашей стороны. Меры будут обновляться на региональном уровне практически ежедневно, прошу следить за информацией.

Отметим, что в список непопулярных решений в том числе входит снос нестационарных торговых объектов. Эта тема в Новосибирске уже несколько лет является камнем преткновения между муниципальной властью и предпринимателями. На пресс-конференции на минувшей неделе губернатор заявил, что неоднократно говорил о необходимости снижения административного давления на бизнес в сложный период. Травников также отмечал, что адресно поговорит с представителями мэрии о ситуации со сносом киосков, которые торгуют печатными СМИ.

Что касается региональных мер поддержки, то, в частности, как уже сообщалось, по линии Министерства труда и социального развития Новосибирской области уже запланирован ряд программ на средства федерального и регионального бюджета по поддержке предприятий, находящихся в настоящий момент в подвешенном состоянии, но в обозримой перспективе готовых вернуться к штатному режиму работы. По информации министерства, предусмотрены субсидии на повышение квалификации сотрудников предприятий, находящихся под риском увольнения, под новые рабочие места, меняющиеся условия работы. Вторая мера — субсидирование создания временных рабочих мест. Третья — продолжение реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, аналогичные меры правительство принимало и во время локдауна из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Судя по комментариям в соцсетях, из списка мер господдержки, которые были запущены в то время, предприниматели особенно ожидают невозвратные льготные кредиты и субсидирование фонда оплаты труда.