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Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

  • 21/03/2022, 17:58
новости бизнеса
Telegram обошел WhatsApp и стал самым популярным мессенджером в России. Его доля трафика выросла и в Новосибирской области.

Эксперты МегаФона выяснили, что в марте этого года Telegram, который начал активно расти с 24 февраля, впервые обошел WhatsApp в стране, став самым популярным мессенджером.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

В Новосибирской области Telegram впервые вышел на первое место и за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 50% до 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в регионе сократилась с 49% до 36%, он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber около 1%.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь в России расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : телеком Мегафон исследование


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