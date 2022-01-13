В то время, когда в мире только началось массовое внедрение технологии 5G, в научной среде и в индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G, сообщает Comnews. Чтобы к 2030 году сети 6G стали реальностью, созданы уже индустриальные форумы и альянсы.

В каждом новом поколении расширяются возможности мобильной связи: 2G – голосовая связь, 3G – голосовая связь и передача данных, 4G – широкополосный мобильный доступ и поддержка интернета вещей. В технологии 5G заложены мощные возможности для реализации связи не только для людей, но и для поддержки индустриальных приложений. Сейчас рассматривают технологию 6G как средство, которое позволит объединить цифровой и физический мир и позволит управлять физическими объектами через их цифровых двойников.

Вероятно, в эпоху 6G основным терминальным устройством будет оставаться смартфон. Но новые средства взаимодействия «человек-машина» сделают его более удобным для управления и потребления информации, в жизнь придут расширенные возможности управления голосом и жестами. Появятся и другие типы устройств – носимые терминалы, встроенные в одежду или крепящиеся на теле человека. От таких решений значительно выиграет сфера здравоохранения: постоянно носимые устройства обеспечат круглосуточный мониторинг жизненно важных параметров человека. Объединение искусственного интеллекта и машинного зрения, их способность к распознаванию людей и предметов сделает беспроводные видеокамеры универсальными датчиками. Радиоустройства и другие устройства, позволяющие принимать разные физические сигналы, например, акустические, смогут собирать разнообразную информацию, как бы сканировать окружающее пространство и создавать его оцифрованную модель.

С точки зрения времени появления сетей 6G, нужно ориентироваться на этапы работы органов стандартизации ITU и 3GPP. На Всемирной радиоконференции 2023 г (WRC-23) будет внесен вопрос о потенциальных диапазонах частот для сетей 6G, а решение по ним будет принято на Всемирной радиоконференции 2027 г (WRC-27). Для сетевых вопросов важны этапы работы 3GPP: исследовательские системные работы планируется провести в 2024-2026 гг., а работы по созданию спецификаций могут быть проведены в период 2026-2028 гг. Первые сети могут появиться ближе к 2030 г.