Исправительные работы: в Новосибирске изменили приговор застройщику ЖК «Южная звезда»

Новосибирский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда в отношении Максима Барсука. Изначально он получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Теперь наказание заменили исправительными работами на такой же срок. С дохода директора строительной организации удержали 10% в пользу государства.

По данным следствия, директор ООО «Монтаж СПВ» решил построить в Краснообске вместо девятнадцатиэтажки дом в 25 этажей. Квартиры планировал продать по завышенной стоимости.

— Директор принял единоличное решение по демонтажу каркаса многоквартирного жилого дома, на строительство которого уже были привлечены денежные средства участников долевого строительства. В результате был причинён существенный вред ООО «Монтаж СПВ» в виде признания его банкротом и участникам долевого строительства в виде материального ущерба на сумму свыше 200 млн рублей, — сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Максима Барсука ещё в ноябре прошлого года. Фигуранта обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Барсука признали виновным. Приговор обжаловали обе стороны.