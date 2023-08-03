Первый новосибирский концессионер в сфере образования «Наша школа» переехал в Berlin

— Сегодня состоялось знаковое для Новосибирска событие. Мы только что подписали договор с частным образовательным учреждением «Наша школа», которая взяла в аренду целый этаж в центре города, — сообщил брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров.

Образовательный комплекс «Наша школа» переехал с Зыряновской на Красный проспект в ЖК Berlin напротив ТРЦ «Роял Парк».

— Нашему комплексу уже почти 30 лет, и в этом году мы решили начать жить с чистого листа. Я уверен, что у нас все получится, учитывая тот факт, что школа имеет статус инновационной площадки Минобразования и Минпросвещения РФ, а также ТГУ. Нам есть с чем идти вперед, есть что вложить в головы деток, — пояснил редакции гендиректор ОАНО ОК «Наша школа» Руслан Семочкин.

По его словам, в ЖК Berlin школа займет около 2000 кв. м. Это примерно соответствует старому зданию, но на новой площадке они расположены более оптимально для организации учебного процесса. В связи с этим «Наша школа» в этом году планирует увеличить набор, ввести дополнительные предметы.

— Уже много лет у нас обучаются около 140-150 детей. Сейчас планируем увеличить набор минимум до 170 школьников. Ранее нам приходилось отказывать многим родителям, так как просто не было возможности увеличить набор, — пояснил Семочкин. — Кроме того, мы планируем вводить в школе такие дисциплины, как основы экономики, финансовая грамотность, основы права. Соответствующие переговоры уже проведены с банками, юридическими и финансовыми компаниям, которые заявили о готовности предоставлять нам специалистов для этих дисциплин.

При этом в формат образования будут внесены определенные изменения.

— Мы решили отказаться от детского сада, так как промониторили рынок и увидели, что этого предложения в Новосибирске сегодня достаточно, а из-за 2-3 ребятишек открывать такое направление нецелесообразно. Будем набирать детей с 1 по 11 класс. Возможно, в перспективе вернемся к детскому саду, если увидим спрос, — говорит собеседник Infopro54.

Объем инвестиций в проект Руслан Семочкин не назвал, отметив, что это коммерческая информация.

— Это деньги учредителей, кредитные ресурсы, а также спонсорская помощь. В городе есть неравнодушные предприниматели, которые изъявили готовность принять участие в нашем проекте, — добавил он.

Открыть школу на новой площадке планируется к 1 сентября, поэтому работа по подготовке предстоит очень серьезная, констатировал собеседник Infopro54.

Напомним, «Наша школа» была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

После нескольких лет судов учредители «Нашей школы» приняли решение больше не бороться за концессию. 1 июля 2023 года она была расторгнута. Впрочем, Руслан Семочкин заявляет, что точка в концессионной истории еще не поставлена, так как адвокаты компании работают с темой возмещения расходов, понесенных инвестором.

Образовательный комплекс «Наша Школа» работает с 1994 года. Имеет статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимал на обучение детей от 3 лет до 11 класса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске срываются сроки строительства 6 новых концессионных школ.