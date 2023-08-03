Синоптики напугали новосибирцев заморозками до -2 градусов

Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали какая погода ожидает новосибирцев в августе 2023 года.

Завершающий месяц лета радует сибиряков жаркими днями. Но специалисты предупреждают, что греться на солнышке осталось уже не долго.

— В последнюю неделю августа нас ждет понижение температуры воздуха ночью до +2, +7 градусов, а местами будут заморозки до 0, -2. Дневные температуры сохраняться на отметке +12, +17, — рассказывают синоптики.

Дожди в течение месяца будут накрывать регион без лишней настойчивости.

Средняя температура августа остается в пределах нормы. Особо аномальных значений в этом месяце не прогнозируется.

Завтра, 4 августа, в Новосибирске обещают до +31 градуса.