IT-компании могут рассчитывать на новые льготы от государства

Пресс-служба российского правительства опубликовала в официальном правительственном Telegram-канале сообщение о том, что власти расширили доступ к господдержке для отечественного IT-сектора. Речь идет о компаниях, занимающихся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что основными мерами господдержки таких компаний является льготная ипотека, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва и освобождение от проверок.
Кроме того, вышеупомянутые компании могут рассчитывать на:
Аккредитованные копании смогут также претендовать на льготное кредитование бизнес-проектов, в которых предусмотрено внедрение цифровых технологий на основе российских технологических решений, добавили в пресс-службе правительства РФ.
Ранее редакция сообщала о льготах, налогах и МРОТ, заявленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
Фото: freepik.com
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