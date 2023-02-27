IT-компании могут рассчитывать на новые льготы от государства

Пресс-служба российского правительства опубликовала в официальном правительственном Telegram-канале сообщение о том, что власти расширили доступ к господдержке для отечественного IT-сектора. Речь идет о компаниях, занимающихся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что основными мерами господдержки таких компаний является льготная ипотека, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва и освобождение от проверок.

Кроме того, вышеупомянутые компании могут рассчитывать на:

государственную аккредитацию предприятий,

освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля,

освобождение от выездных налоговых проверок,

отсрочку от призыва на военную службу,

льготную ипотеку для сотрудников (ставка — до 5% годовых),

пониженные тарифы для уплаты страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование (6%), на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1,5%), на ОМС (0,1%).

Аккредитованные копании смогут также претендовать на льготное кредитование бизнес-проектов, в которых предусмотрено внедрение цифровых технологий на основе российских технологических решений, добавили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее редакция сообщала о льготах, налогах и МРОТ, заявленных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

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