Безопасная электронная почта для ребёнка появится на Госуслугах

Минцифры запускает новый сервис — специальную почту для детей. Маленькие россияне смогут его использовать для учебы или общения, сообщается в Telegram-канале ведомства. Электронный ящик можно зарегистрировать при создании детской учетной записи на «Госуслугах», уточняется в сообщении. Такая возможность есть у родителей, если ребёнку ещё не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.

Электронная почта предназначена для подростков и детей младше 14 лет. Она автоматически блокирует нежелательный контент, спам и рекламу, добавили в Минцифры.

Кроме того, ребенок не сможет прочитать письмо от неизвестного отправителя без ведома родителей, так как сообщения с новых адресов сперва сортируются в папку «На проверку», и только после разрешения родителя ребенок сможет прочитать адресованное ему письмо.

Немаловажно, что сервис удобен в использовании: вход осуществляется по СМС, то есть нет необходимости придумывать и запоминать пароль.

Ранее редакция сообщала, что в мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис «Подтвержденное фото».

Фото: freepik.com