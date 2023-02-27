В 2022 году АО «РЭС» вложило в электросети Новосибирской области 1,5 млрд рублей

Именно поэтому работы в данном направлении не останавливались даже в условиях изменчивости внешней среды и осложнения социально–экономических условий.

Фактический объем инвестиций АО «РЭС» за 2022 г. составил 1 577 млн руб., в том числе 776 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей. В течение прошлого года, несмотря на все внешние ограничения, сетевой компании удалось ввести в эксплуатацию более 318 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 221 шт. ТП 10/0,4 кВ установленной мощностью более 63,5 МВА. Эти показатели даже превышают фактический уровень докризисного 2021 года.

В текущем году АО «РЭС» планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать ее показатели, скорректированные в прошлом году.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 313 км ЛЭП 0,4-10 кВ, продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций общей установленной мощностью более 225 МВА. Суммарный объем инвестиций запланирован в размере 3 304 млн руб., в том числе 1 364 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей.

В 2023 году энергетики планируют работы в рамках следующих инвестиционных проектов:

создание возможности технологического присоединения 3 поликлиник в Новосибирске (ул. Степная, ул. Виктора Уса, ул. Татьяны Снежиной);

строительство отпаечных кабельных и воздушных линий электропередачи 110 кВ для технологического присоединения ПС 110 кВ Новая Академическая;

установка автоматики ограничения перегрузки оборудования на ПС 110 кВ Барышевская;

создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ;

значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ в мегаполисе и в районах области (с. Новолуговое, п. Октябрьский, с. Мошнино, с. Буготак, д. Вороново, с. Усть-Каменка, п. Красногорский, с. Кубовая, с. Верх-Тула, с. Ярково, р.п. Краснозерское, р.п. Дорогино, р.п. Маслянино и т.д.);

и многие другие.

Из мероприятий инвестпрограммы АО «РЭС», касающихся крупных центров питания, стоит отметить замену трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА на ПС 110 кВ Ересная и строительство ПС 110 кВ Залив, предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также на улучшение показателей инвестиционного климата региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании