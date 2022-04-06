IT-мошенники успешно овладели технологиями подмены телефонов

— Мы несколько лет назад столкнулись с самым большим ростом преступлений с использованием IT-технологий. Мы входили в десятку регионов, где динамика прироста киберпреступлений составляла свыше 30%. Всеми без исключения сотрудниками проводилась профилактическая работа. Мы ходили по квартирам и разъясняли гражданам, на какие уловки попадаться не нужно. В итоге нам удалось снизить количество регистрируемых преступлений на 12,9%. Я считаю, что это результат профилактического воздействия. Профилактика проводилась через СМИ, через печатную продукцию — информация размещалась на оборотной стороне квитанции по ЖКХ, а также в памятках, которые сотрудники разносили по квартирам.

Что касается раскрытия преступлений, то их формы изначально не позволяли противодействовать. Нужно было, чтобы сотрудники наработали опыт и знания. Да, у нас есть сотрудники, которые целенаправленно занимаются раскрытием данного вида преступлений. У нас проходит обучение на базе образовательных организаций системы МВД и сторонних организаций с привлечением крупных IT-компаний, на площадках банковской сферы, финансовых организаций и т.д.

Сегодня мы наблюдаем несколько видов такого рода мошеннических действий. Первый — социальная инженерия, когда входят в доверие граждан и вынуждают их перевести денежные средства на те или иные счета. Могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности банков.

Другой, менее распространенный способ — подмена номера, когда под номером банка, представляясь сотрудниками, пытаются завладеть денежными средствами. Здесь участвуют определенные технологии, и длительность раскрытия преступления достигает 6-7 месяцев.

Из выступления на сессии Заксобрания Новосибирской области