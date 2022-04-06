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IT-мошенники успешно овладели технологиями подмены телефонов

Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции — о набирающих обороты преступных технологиях, массовых обходах и содействии организаций банковской сферы.
  • 06/04/2022, 10:14
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новости НовосибирскаМы несколько лет назад столкнулись с самым большим ростом преступлений с использованием IT-технологий. Мы входили в десятку регионов, где динамика прироста киберпреступлений составляла свыше 30%. Всеми без исключения сотрудниками проводилась профилактическая работа. Мы ходили по квартирам и разъясняли гражданам, на какие уловки попадаться не нужно. В итоге нам удалось снизить количество регистрируемых преступлений на 12,9%. Я считаю, что это результат профилактического воздействия. Профилактика проводилась через СМИ, через печатную продукцию — информация размещалась на оборотной стороне квитанции по ЖКХ, а также в памятках, которые сотрудники разносили по квартирам.

Что касается раскрытия преступлений, то их формы изначально не позволяли противодействовать. Нужно было, чтобы сотрудники наработали опыт и знания. Да, у нас есть сотрудники, которые целенаправленно занимаются раскрытием данного вида преступлений. У нас проходит обучение на базе образовательных организаций системы МВД и сторонних организаций с привлечением крупных IT-компаний, на площадках банковской сферы, финансовых организаций и т.д.

Сегодня мы наблюдаем несколько видов такого рода мошеннических действий. Первый социальная инженерия, когда входят в доверие граждан и вынуждают их перевести денежные средства на те или иные счета. Могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности банков.

Другой, менее распространенный способ подмена номера, когда под номером банка, представляясь сотрудниками, пытаются завладеть денежными средствами. Здесь участвуют определенные технологии, и длительность раскрытия преступления достигает 6-7 месяцев.

Из выступления на сессии Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : мошенничество МВД IT-технологии


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