Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для строительства водоотвода в районе ледовой арены

Муниципальное предприятие МП «Метро МиР» объявило тендер по выбору подрядчика для строительства «Комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах Новосибирска». Начальная цена контракта 350,2 млн рублей. Итоги торгов заказчик планирует подвести в середине апреля. Источник финансирования: средства бюджета Новосибирска и области на 2022 год.

Подрядчик должен начать работы не позднее 10 дней с даты заключения контракта, сдать объект в срок не позднее 25 августа 2022 года.

Напомним, строительство системы водоотведения в районе ЛДС началось в 2019 году. Генподрядчиком выступало ФГУП «СВЭКО», подрядчиком — ЗАО «ГорКоммуникации». На площадке предполагалось построить комплекс сооружений, включающих коллектор ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м). Для коллектора было запланировано строительство водопропускного сооружения, грунтовой насыпи и очистных сооружений. Стоимость комплекса ливневых и очистных сооружений в ценах начала 2020 года составляла 1,4 млрд рублей.

В феврале 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтверждал, что запуск объекта запланирован летом 2022 года. По данным на февраль, коллектор был смонтирован, сброс обеспечен по временной схеме. На объекте строится комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации.

Строительство ЛДС идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.