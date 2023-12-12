ITConstruct: настрой бизнес правильно

Компания ITConstruct (Ай Ти Констракт) — одна из старожилов ИТ-рынка Новосибирской области. Она была основана в 2005 году несколькими программистами — выпускниками новосибирских вузов.

— Я сам айтишник, и мои партнеры также были айтишниками, мы учились на программистов. Это была наша профессия и наше призвание — работать в сфере ИТ-технологий. В течение двух лет сооснователи решили выйти из бизнеса, и я выкупил у них доли, — вспоминает директор и собственник компании ITConstruct Роман Петров. — В начале 2000-х ИТ-компаниям было модно давать английские названия, поэтому, когда мы подбирали имя, мы выбрали ITConstruct — создание в сфере информационных технологий. Вот так и родился наш бренд.

Уже почти 20 лет ITConstruct работает на рынке под лозунгом «Настрой бизнес правильно», помогая компаниям выстраивать бизнес-процессы с помощью ИТ-технологий и решений. Сначала новосибирцы занимались сайтами, автоматизацией и продвижением. В 2007 году стали партнерами компании «1С-Битрикс», а потом вышли в лидеры по работе с продуктами компании. Затем начали работать с новым продуктом партнера — «Битрикс24» (CRM-система и система для коллективной работы). Сейчас это основной продукт вендора.

— Весь наш путь — это качественная работа для клиентов, работа с проверенными брендами и подрядчиками, предоставление продуктов от лидеров рынка, — говорит Роман Петров. — Очень важным нашим конкурентным преимуществом я считаю честность в работе с клиентами. Например, на ИТ-рынке немало компаний, которые покупают серверы, делят их на кусочки и продают клиентам под видом хостинга. Мы так не делаем. Мы честно объясняем заказчику, что он покупает, у кого (у сертифицированного хостинг-провайдера) и что у него появляется возможность не зависеть от конкретного ИТ-подрядчика, которого он сможет сменить в любой момент. Мы создаем ИТ-решения именно для заказчика, не подсаживая его на свои услуги. Если клиент будет доволен нашей работой, то он добровольно продолжит наше сотрудничество. Мы считаем, что это нормально, и время показывает, что мы оказались правы. За годы работы на рынке количество наших партнеров и клиентов только растет. Так что секрет нашего успеха — это честность, адекватность и профессионализм.

Сейчас в компании работают около 50 человек. Одно из подразделений занимается внедрением CRM и систем совместной работы («Битрикс24», amoCRM), разработкой сайтов, второе — продвижением интернет-проектов. Клиенты ITConstruct находятся во всех регионах России. Для работы с ними в компании, помимо главного офиса в Новосибирске, созданы два филиала: в Москве и Владивостоке. Кроме того, у ITConstruct есть клиенты в странах СНГ: Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

— В страны дальнего зарубежья мы выходить не планируем, так как считаем, что на российском рынке и в странах СНГ у нас еще очень много работы и потенциальных клиентов, а список задач, которые приходится решать, постоянно растет. Не вижу смысла терять фокусировку и конкурентные преимущества, — говорит Роман Петров. — Наша сфера очень динамична, и то, что было актуально 10 лет назад, сегодня уже не работает. За это время и технологии, и концепт поменялись очень сильно. Так что в наших планах — стабильно развиваться, создавать собственные разработки, программные продукты, удерживать лидерские позиции и держать нос по ветру. Рынок сайтов, автоматизации, CRM и продвижения достаточно емкий и очень быстро трансформируется, так как нужно постоянно держать руку на его пульсе.

Роман Петров, основатель и директор группы компаний ITConstruct, эксперт в CRM, разработке сайтов и автоматизации бизнеса. Родился в 1978 году в Южно-Сахалинске. Выпускник ФПМИ НГТУ 2001 года, специальность — инженер-математик. С 2005 года руководит ITConstruct — одним из лидеров рынка CRM и разработки сайтов в России. Преподает профильные дисциплины в НГТУ НЭТИ, руководит выпускными работами студентов. Спикер масштабных конференций по маркетингу, продажам и автоматизации бизнеса. Член профильных комитетов «ОПОРЫ России» по Новосибирской области.