В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Уровень сахара в организме будут определять по анализу пота

Новосибирские ученые создают глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без прокола пальца. Устройство анализирует пот, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Прибор включает три основных элемента: графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер. Устройство крепится на спину пациента, анализирует состав пота и выявляет уровень глюкозы в организме.

Основное достоинство разработки — отсутствие боли при измерениях. Диабетикам больше не придется ежедневно прокалывать пальцы для проверки уровня сахара.

Глюкометр отображает результаты измерений в реальном времени на компьютере, телефоне или планшете, обрабатывает данные и оценивает их клиническую точность.

Программное обеспечение уже зарегистрировано, уточнили в вузе. Прибор планируют создать за восемь месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске беременным начали выдавать приборы непрерывного мониторинга.

Источник фото:Freepik / Автор — pikisuperstar

Рубрики : Инновации Медицина

Регионы : Новосибирск

Теги : разработка глюкометр

«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году стоматологические услуги в Новосибирской области подорожали где-то на 13% — средний чек поставил 11820 рублей. При этом число покупок выросло на 5%, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В целом по стране услуги стоматолога оказались более доступны: средний чек — 10108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. При этом число покупок выросло на 3% в сравнении год к году.

— Лидерами спроса среди стоматологических услуг остаются анестезия, лечение кариеса, диагностические снимки зубов и ортодонтическое лечение. Наибольший поток посетителей наблюдался в частных клиниках и небольших стоматологических кабинетах, открывающихся в новых жилых комплексах. В таких районах частная медицина активно развивается, заполняя нишу, где возможности государственных поликлиник ограничены, — отметили в компании.

Читать полностью

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Автор: Мария Гарифуллина

Управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы с жалобами участников госзакупок за 2025 год. Редакция Infopro54 ознакомилась с итоговым документом. Всего в прошлом году поступило 828 жалоб — это на 9,4% меньше, чем в 2024-м (тогда их было 914). Из общего количества 164 жалобы (19,8%) поданы на федеральных заказчиков, 479 (57,8%) — на областных, 185 (22,4%) — на муниципальных.

Часть поданных жалоб была отозвана. В общей сложности региональное управление ФАС рассмотрело за прошедший год 611 жалоб. Из них 230 (37,6%) признаны обоснованными или частично обоснованными. Основные нарушения касаются размещения информации в единой информационной системе, порядка отбора участников, применения национального режима, а также установления требований, ограничивающих количество участников закупок.

Читать полностью

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Автор: Юлия Данилова

Весной Новосибирский институт органической химии имени СО РАН (НИОХ СО РАН) рассчитывает закончить сертификацию «чистых помещений». Об этом сообщила директор института Елена Багрянская.

— Эти «чистые помещения» мы создали для производства субстанций лекарственных препаратов. Основной мотивацией был выпуск препарата против оспы, который мы разработали с научным центром «Вектор». Также у нас есть договор на производство субстанции для препарата разработанного ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Кроме того, у нас было много обращений по анализу дженериков. Концентрация субстанции в них не всегда соответствует заявленной, — пояснила Багрянская.

Читать полностью

Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске фиксируется устойчивая тенденция к росту числа случаев мочекаменной болезни среди несовершеннолетних. К таким выводам пришли специалисты детской городской клинической больницы № 1. Если в 2024 году лечение в урологическом отделении проходили 82 ребенка, то по итогам 2025 года хирургическое вмешательство потребовалось уже 118 юным пациентам. В ходе операций врачи удаляли конкременты различных размеров, самым крупным из которых стал камень диаметром 6 сантиметров.

Как пояснила детский хирург и уролог Ирина Живолуп, заболевание часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы: боли в животе, рвота или гематурия (кровь в моче). На ранних этапах патологию выявляют редко. В группе риска находятся даже младенцы: самым маленьким пациентом, прооперированным в прошлом году, стал ребенок в возрасте 11 месяцев.

Читать полностью

«Сэкономить на анализах»: новосибирцы возвращаются в государственные поликлиники

Автор: Юлия Данилова

В сентябре – ноябре 2025 года объем медицинских услуг в Сибири практически не изменился относительно предыдущих 3 месяцев. В годовом сопоставлении отмечается умеренный рост (+1% г/г). Крупные представители сибирской отрасли отмечают, что в настоящее время рынок медицинских услуг достаточно стабилен. Однако потенциал для его роста ограничен.

— По мнению бизнеса, население становится бережливее, идет перераспределение потока пациентов в государственные медучреждения. В целях экономии все больше пациентов сдают анализы бесплатно по месту жительства, а на прием узкого специалиста идут в платную клинику, — сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Читать полностью
