В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Новосибирские ученые создают глюкометр, измеряющий уровень сахара в крови без прокола пальца. Устройство анализирует пот, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Прибор включает три основных элемента: графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер. Устройство крепится на спину пациента, анализирует состав пота и выявляет уровень глюкозы в организме.

Основное достоинство разработки — отсутствие боли при измерениях. Диабетикам больше не придется ежедневно прокалывать пальцы для проверки уровня сахара.

Глюкометр отображает результаты измерений в реальном времени на компьютере, телефоне или планшете, обрабатывает данные и оценивает их клиническую точность.

Программное обеспечение уже зарегистрировано, уточнили в вузе. Прибор планируют создать за восемь месяцев.

