Итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири»

Завершился новогодний гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири». Его участниками стали более 50 ресторанов города Новосибирска, Кемерова, Томска, Междуреченска, Иркутска, Барнаула, Абакана и Тюмени.

До того, как началось мероприятие, гостям был предоставлен фуршет из различных блюд. Одним из гвоздей программы стала продукция компании «Сибхамон», которая входит в топ -50 лучших продуктов России 2021 года по версии сайта «50 Best Tastes of Russia — 50». Параллельно проводился розыгрыш призов от спонсоров фестиваля. Счастливчики получили различные ингридиенты для приготовления блюд, а также торт. Затем началось награждение победителей фестиваля.

— Когда шли розыгрыши призов для меня было несколько открытий. Была девушка, которая отправила на конкурс 9 чеков и выиграла курс за 40 тыс. рублей в Гастроинкубатор. 9 чеков человек послал, 9 сетов она попробовала! Был еще мужчина из Пятигорска. Он прилетел в Новосибирск 30 декабря, но сначала увидел рекламу о том, что Новосибирск — это Новогодняя столица России, а затем ему пришла рассылка о распродаже авиабилетов. Он подумал, что это судьба. Посетил все экскурсии, зарегистрировался в приложении, поучаствовал в фестивале и сейчас выиграл сертификат на экскурсию в Новосибирской области, — рассказывает Галина Ильина, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

Каждый из ресторанов представлял сет из трех блюд. Всего было три номинации: «сет за 290 рублей», «сет за 990 рублей», сет «за 1490 рублей». Посетители ресторанов голосовали за понравившиеся блюда на сайте фестиваля. В общей сложности поступило порядка 50 тысяч оценок. В итоге победителями оказались три новосибирских заведения.

В номинации «сет за 290 рублей» победила кондитерская «ЭльКремо» с десертом «Радость ротика».

Лучшим блюдом за 990 рублей стал сет закусок от гастротеатра «Puppen Haus», который называется «Сибирские купальщицы». В него вошли севиче из муксуна с таёжной брусникой, паштет из дикой стерляди и блюдо «Слеза сибирского счастья» с крабовым муссом и северной чавычей.

В номинации «сет за 1490 рублей» первое место занял ресторан «Lambic» со следующим сетом: сугудай из муксуна с алтайской клюквой и бородинскими чипсами; сузунские грузди с картофелем, запеченным в саванской соли, сметаной и щучьей икрой; фермерская перепелка с сибирскими ягодами, зеленым горошком и соусом демигляс. Данный ресторан пришел в Новосибирск в декабре 2021 года из Москвы.

Новогодний гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири» был организован для популяризации сибирской кухни и развития внутреннего туризма. Возможно, что его сделают ежегодным.

— Считаю, что он (Фестиваль. — Ред.) должен стать традиционным. В этот раз фестиваль проводился в рамках поддержки проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Но его можно просто посвящать нашему прекрасному город, — отметил Максим Останин, исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Также Останин поблагодарил организаторов и участников фестиваля.

После награждения наступил черед мастер-классов по приготовлению различных блюд на которых можно было пробовать одно из блюд победителей фестиваля («Радость ротика»). Шеф-повара отвечали на вопросы гостей и своих коллег-поваров. В промежутках между мастер-классами для того, чтобы гости мероприятия отдохнули, проводились розыгрыши призов.

Фестиваль «Лучшее блюдо Сибири» был организован при поддержке Минпромторга Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Федерации рестораторов и отельеров Сибири и новосибирского областного отделения «Опоры России».

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году ресторанной отрасли легче не станет.