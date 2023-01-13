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ДОМ.РФ приготовил к продаже несколько земельных участков на Кузбассе

  • 13/01/2023, 16:02
аукцион ДОМ.РФ в Кемерово
В планах института развития выставить на торги ряд имущественных комплексов.

ДОМ.РФ в ближайшее время проведёт несколько аукционов по реализации земельных участков в Кемеровской области. Подробно о предстоящих торгах специалисты института развития рассказали в ходе специального роад-шоу с участием представителей Инвестиционного агентства Кузбасса, застройщиков и предпринимателей региона.

— Уже 20 января состоятся торги по продаже участка площадью 3,1 га вблизи ул. Ударная в Кемерове. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 января. Начальная цена лота — 5,54 млн рублей. Земля предназначена для размещения коммерческих объектов. Кроме того, 10 февраля пройдёт аукцион по продаже имущественного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, д. 52. В его составе — участок площадью 0,6 га и два здания общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Победитель торгов сможет разместить здесь торговые объекты, офисы или гостиницу. Заявки принимаются до 6 февраля. Начальная цена лота — 63,54 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

В первой половине 2023 года планируется проведение аукционов по продаже имущественных комплексов в Кемерове: 1,2 га земли и здание площадью 5,5 тыс. кв. м на ул. Институтская и 0,2 га со зданием площадью 493,5 кв. м на Кузнецком проспекте. Также на торги будет выставлен лот, состоящий из участка площадью 0,6 га и двух зданий общей площадью 1,2 тыс. кв. м, находящийся на ул. Веры Соломиной в Новокузнецке.

Подобные аукционы позволяют ускорить выход на стройплощадку и снизить издержки на начальном этапе реализации проектов.

– Одним из основных направлений в работе с ДОМ.РФ является помощь в реализации заявленных площадок-браунфилд. Сотрудничая с институтом развития, наше агентство содействует инвесторам в приобретении активов и реализации на них абсолютно новых инвестиционных проектов, — сказала директор Инвестиционного агентства Кузбасса Ксения Жукова.

 

Ранее редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ примет участие в создании природного парка на Алтае. 

Фото: pixabay.com — Tumisu

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : инвестиционное агентство Кузбасса аукцион земельных участков


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