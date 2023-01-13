Рекламодателям

Почти треть жилья, введенного в Новосибирске в 2022 году, приходится на пять компаний

  • 13/01/2023, 15:55
застройщики Новосибирска
Каждый из лидеров сдал более 60 тысяч кв. метров жилья.

Лидером по вводу жилья в Новосибирске в 2022 году стала ГК «ВИРА-Строй», на счету которой шесть объектов общей площадью 67 тыс. 166 кв. метров, сообщили в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

застройщики Новосибирска

Застройщики-лидеры по вводу жилья в Новосибирской области в 2022 году

На втором месте ГК «КПД-Газстрой», которая ввела в эксплуатацию пять объектов общей площадью 66 тыс. 551 кв. метр.

Замыкает тройку лидеров ГК «Брусника», на счету которой четыре объекта общей площадью 65 тыс. 604 кв. метра.

Также в пятерку лидеров вошли ГК «СОЮЗ» (четыре объекта) и ГК «СибирьИнвест» (семь объектов). В мэрии уточнили, что каждый из этих застройщиков сдал в 2022 году более 60 тыс. кв. метров и на их долю приходится 31 % от введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья.

 

Ранее редакция рассказывала о том сколько в Новосибирске в 2022 году застройщики сдали жилья

Фото pixabay — StockSnap

206

Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска ввод жилья


Спецоперация на Украине

Участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года
12/01/23 15:56
Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году
9/01/23 16:41
Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
инновационные средства защиты растений

Новосибирские ученые разрабатывают инновационные средства защиты растений

Часть из них уже внедрены в производство на российских химических предприятиях.
Читать статью >>
Гастрономический фестиваль «Лучшее блюдо Сибири»

Итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири»

Фестиваль был организован для популяризации сибирской кухни и развития внутреннего туризма.
Читать статью >>
дорога к ледовой арене

На восстановление дороги к ледовой арене нужно около 300 млн рублей

По версии следствия, ее необходимо разбирать и перекладывать заново.
Читать статью >>
утилизация мусора

«Спецавтохозяйство» готово работать с перевозчиками конкурента

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

«Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

С нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет

13/01/2023, 16:36

Новосибирские ученые разрабатывают инновационные средства защиты растений

13/01/2023, 16:20

ДОМ.РФ приготовил к продаже несколько земельных участков на Кузбассе

13/01/2023, 16:02

Итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири»

13/01/2023, 15:59
Популярное

В обход санкций новосибирские кинотеатры демонстрируют фильм «Аватар: Путь воды»

13/01/2023, 12:34

Бердчанам предложили совершить обряд крещенского омовения водой из-под крана

13/01/2023, 10:16

Как новосибирцы приходят в форму после каникул

13/01/2023, 09:00
Новости компаний

ВТБ: в январе рыночные ставки по «длинным» депозитам могут скорректироваться

13/01/2023, 14:53

Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса

13/01/2023, 10:41

Банк «Левобережный» предложил предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания

12/01/2023, 15:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска