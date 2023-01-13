Почти треть жилья, введенного в Новосибирске в 2022 году, приходится на пять компаний

Лидером по вводу жилья в Новосибирске в 2022 году стала ГК «ВИРА-Строй», на счету которой шесть объектов общей площадью 67 тыс. 166 кв. метров, сообщили в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

На втором месте ГК «КПД-Газстрой», которая ввела в эксплуатацию пять объектов общей площадью 66 тыс. 551 кв. метр.

Замыкает тройку лидеров ГК «Брусника», на счету которой четыре объекта общей площадью 65 тыс. 604 кв. метра.

Также в пятерку лидеров вошли ГК «СОЮЗ» (четыре объекта) и ГК «СибирьИнвест» (семь объектов). В мэрии уточнили, что каждый из этих застройщиков сдал в 2022 году более 60 тыс. кв. метров и на их долю приходится 31 % от введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья.

Ранее редакция рассказывала о том сколько в Новосибирске в 2022 году застройщики сдали жилья.