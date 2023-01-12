В этом году ресторанной отрасли легче не станет

Специалисты отмечают, что новый год будет для ресторанной отрасли не менее сложным, чем 2022. Во всех сферах данного вида деятельности произошли и до сих пор происходят перемены, которые требуют от рестораторов новых подходов к своей работе.

При этом сетевые кофейни, а также заведения с мощной концепцией, готовые к тому, чтобы измениться в угоду сложившимся условиям, пока держатся на плаву, некоторые даже умудряются наращивать доход и открывать при этом новые точки.

О том, что нужно учесть при планировании данного бизнеса, чтобы быть успешными, рассказывает изданию NR сооснователь Floo family, ресторатор Станислав Коротецкий.

По его словам, еда в кофейнях стала обязательным атрибутом. По количеству закрытий прошлого года стало понятно, что моноформат, когда можно заказать только кофе, сейчас просто перестал существовать, а открытие новых таких заведений окончательно утратило актуальность.

Клиенты больше стали доверять готовой еде, приготовленной не дома, чем это было раньше.

— Если раньше гости относились с недоверием к сэндвичам и салатам «из контейнера», то сейчас это воспринимается как качественная и недорогая еда, — подчеркивает специалист.

По сути это зародило новую модель потребления, при которой готовая еда в контейнерах как в заведениях, так и на прилавках продуктовых магазинов является уже чем-то обыденным и совершенно нормальным.

Однако рынок все еще испытывает ощутимую нехватку поваров мидл-уровня. А сейчас, когда еда окончательно стала обычным элементом кофеен дэйли-формата, спрос на поваров вырос еще больше. По мнению Станислава Коротецкого, такая тенденция, сложившаяся в прошлом году, продолжится и в следующем. Именно поэтому будет уместным запустить собственное обучение поваров – по аналогии с обучением бариста, что тоже всегда было проблемой.

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