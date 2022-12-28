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В Омске представили нового прокурора Алексея Афанасьева

  • 28/12/2022, 13:22
Новый прокурор Омской области
Ранее он был первым заместителем прокурора Республики Карелия.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу прокуратуры, а также руководителям органов государственной власти и правоохраны региона нового прокурора Омской области Алексея Афанасьева.

Демешин обозначил ряд региональных проблем, требующих внимания прокурора Афанасьева, о которых 6 декабря 2022 года граждане, представители общественности и бизнес-сообщества сообщили на личном приеме генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, а также на форумах, проведенных 20 декабря 2022 года.

Алексей Афанасьев родился в 1969 году. После службы в армии он работал в органах внутренних дел Красноярского края. В 1999 году Афанасьев окончил Сибирский юридический институт МВД России. С февраля 2000 года последовательно занимал должности следователя, заместителя прокурора Ермаковского района, прокурора Курагинского района, Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края. С 9 ноября 2016 года Алексей Афанасьев занимал должность заместителя прокурора Красноярского края. 7 июня 2021 года президент Владимир Путин назначил его первым заместителем прокурора Республики Карелия. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации, в том числе награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Напомним, президент России Владимир Путин  назначил  на должность прокурора Омской области Алексея Афанасьева 19 декабря. Афанасьев будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Томской области назначен новый заместитель губернатора по инвестициям.

Фото с сайта Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омская область

Теги : региональные проблемы прокурор Омской области генпрокурор


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