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Новосибирская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по научно-техническому развитию

  • 17/11/2022, 18:19
научно-техническое развитие
В первой тройке — Томская область.

Рейтинг представили на заседании комиссий по научно-технологическому развитию и Государственного Совета по науке. Регионы оценивали по 33 показателям, сгруппированным в три блока: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей.

В топ-10 рейтинга вошли: стали Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Башкирия и Татарстан, а также Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области. В конце списка — Еврейская автономная область, Калмыкия, Ненецкий АО, Сахалинская область и Чукотский АО.

— Главной целью рейтинга является стимулирование регионов менять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели: количество занятых в науке, число исследователей до 28 лет, объем отечественных технологий в реальном секторе экономики и пр, — подчеркнул вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян считает, что рейтинг — важный инструмент привлечения талантов и молодых ученых.

— Перспективный специалист скорее выберет площадку с высоким рейтингом, чем неизвестное научное заведение или лабораторию (при условии соответствия ее научному профилю специалиста), — пояснил он.

Две составляющие определяют продвижение региона в топ рейтинга.

Первая — это техническая база, вся страна не может заниматься условной теоретической физикой или высшей математикой.

Вторая — управление научными кластерами на уровне, который позволяет достигать научный результат.

— Попадание в топ-5— это очень высокий уровень. На это влияет не только НОЦ, но и активность научной работы, работа с научными кадрами, — говорит Кирьян. — Регинам нет смысла соревноваться в численности сотрудников лабораторий, наименованиях и профилях вузов — эффективней сосредоточиться на выбранных научных профилях и двигаться поступательно.

Создать рейтинг научно-технологического развития регионов Владимир Путин поручил в феврале. Эта задача вошла в перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В конце августа Дмитрий Чернышенко сообщил, что рейтинг будет сформирован до конца года.

 

Напомним, в 2018 году Новосибирская область заняла 6 место по России в группе регионов-иноваторов.

Фото: pixabay — geralt

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Рубрики : Инновации Власть Технологии Наука

Регионы: Томская область Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг научно-техническое развитие


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