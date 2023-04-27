На Сибирском транспортном форуме обсудят усиление роли Сибири в новой экономической реальности

Трансформация и усиление роли Сибири в формировании новой отраслевой и экономической реальности».

Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» – ключевая площадка Сибирского федерального округа для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения наиболее значимых и острых вопросов, связанных с основными видами транспорта и транспортно-логистического комплекса Сибири и России.

Форум и выставка проводятся Правительством Новосибирской области в комбинированных онлайн- и офлайн-форматах при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В этом году Международный Сибирский транспортный форум отмечает свой юбилей.

Аудиторию мероприятий составят представители федеральных, региональных органов власти, руководители российского и международного бизнес-сообществ в области транспорта, инфраструктурного строительства, транспортного машиностроения, цифровизации.

Участие для специалистов бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте события .

Традиционно в рамках программы эксперты рассмотрят приоритетные направления развития отрасли, включая проблематику улучшения транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте. В фокусе дискуссий также будут преодоление препятствий, связанных с санкционным давлением, и содействие технологическому суверенитету российского транспорта.

На выставке будут представлены передовые решения в области транспорта, пассажирских и грузовых перевозок, логистических услуг, цифровизации. Отдельное внимание будет уделено проектам развития коммерческого транспорта, импортозамещения, включая вопросы обеспеченности отрасли необходимыми запчастями и оборудованием.

В 2022 году площадку форума и выставки посетили 3200 участников. За три дня мероприятий состоялось 25 деловых форматов, в которых приняли участие 235 спикеров и модераторов. 41 спикер подключился к сессиям онлайн, 25 из которых — из Китайской Народной Республики. Трансляции сессий набрали более 12 тыс. просмотров. На площади более 1,5 тысячи квадратных метров свои стенды выставили 39 компаний-экспонентов.

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре Сибирского транспортного форума: media@stf-nso.ru