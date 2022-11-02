«It’s done»: даст ли ответ Лондон насчет скандальной переписки после подрыва «Северных потоков»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что она и еще миллионы людей по всему миру хотят знать ответ Лондона на вопрос, отправлялось ли вообще такое сообщение.

В октябре газета Daily Mail публиковала информацию о том, что телефон Трасс взломали этим летом, когда она еще занимала пост министра иностранных дел Великобритании. После чего хакеры завладели сверхсекретными деталями переговоров с мировыми политиками и союзниками. По словам источника газеты, в настоящее время взломанный телефон Трасс находится в сейфе в полной безопасности.

Политолог Владимир Брутер, комментируя сложившуюся ситуацию, высказал предположение, что ответ от Великобритании если и будет, то скорее всего непонятный. Свою вину Лондон не признает однозначно, а в беседе Блинкен и Трасс затрагивали большое количество вопросов, так что такая фраза могла относиться к любому из них, заключил эксперт.

Ранее шведская прокуратура после того, как полиция безопасности изучила разрушения на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила, что скорее всего была совершена преднамеренная диверсия. Специалисты осмотрели место происшествия, собрали улики и сделали выводы, что газопроводам нанесен значительный ущерб.