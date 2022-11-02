Новосибирская сельхозкомпания возместила ущерб за загрязнение почвы в размере 900 тыс. рублей

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране земель сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК) «Титал».

По данным следствия, кооператив длительное время сливал отходы своей деятельности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. В результате произошло загрязнение плодородного слоя почвы патогенными энтеробактериями и цинком на площади более 7 соток. Ущерб почвам составил около 900 тыс. рублей.

— Природоохранный прокурор внес представление руководителю кооператива, однако он не принял мер к устранению нарушений, в связи с чем прокурор направил иск в суд.

По результатам его рассмотрения судом первой и апелляционной инстанции требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены. Судебное решение вступило в законную силу, — уточнили в областной прокуратуре.

Суд обязал сельхозпредприятие разработать проект рекультивации и провести ее, а также возместить причинённый почвам ущерб в полном объеме. В настоящее время кооператив возместил ущерб за загрязнение почвы, а также проводит рекультивацию участка.

Стоит отметить, что виновность за вышеуказанные нарушения подтверждается и более ранним производством по делу в отношении СПК «Артем», переименованного с апреля 2020 года в СПК «Титал». Так, в апреле 2019 года установлено, что на данном земельном участке в период с середины 2018 года по апрель 2019 года осуществлялся слив жидких коммунальных отходов в объеме 28 тыс. л в день. В результате в отношении СПК «Артем» и его председателя были возбуждены два дела об административном правонарушении штрафы по которым были оплачены нарушителем в полном объеме.

СПК «Титал» занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием сельхозкультур.

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