IX Транссибирский. Заключительный, но не последний концерт

6 апреля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске прошел заключительный концерт IX Транссибирского Арт-фестиваля.

Для программы «Бетховен-гала», итоговой фестивальной программы в Новосибирске, были выбраны увертюра «Кориолан», Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром и Пятая симфония. Сочинения великого немца прозвучат в исполнении художественного руководителя форума Вадима Репина (скрипка), неоднократного участника фестивальных программ Александра Князева (виолончель), Вадима Руденко, впервые выходящего на сцену под эгидой Транссибирского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Фестивальная программа, претерпевшая за прошедший месяц существенные изменения, тем не менее сохранила важнейшие принципы-опоры: мировая премьера, вечера классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов, концерты смежных жанров, концерты в регионах и программы для детей. В Новосибирске прошли 17 концертов, из них 5 в городах области; в фестивале приняли участие 8 коллективов, 27 солистов, включая одного зарубежного, 4 дирижера; прошла 1 мировая премьера, 17 мастер-классов и творческих встреч.

«Так тяжело не было никогда, – сказал в приветственном слове на концерте-закрытии Вадим Репин, – прошлые два года фестиваля в пандемию были «лёгкой прогулкой». Невероятное количество усилий, бессонных ночей, воли и любви к своему делу сделали этот фестиваль. И, на мой взгляд, этот фестиваль прошёл с энергичным успехом. Поддержка Новосибирской области и города Новосибирска, министерства культуры невероятно важна для нас. Но самое главное, что практически на каждом концерте мы видели полные залы – это лучший комплимент, что мы можем получить».

Наряду с мировой премьерой скрипичного концерта Ильи Демуцкого, линию классических концертов, составляющих основную канву форума, составили выступления Персимфанса (к 100-летию создания коллектива), концерт «Серенады весне», где Филармонический камерный оркестр под управлением Алексея Уткина исполнил «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, Концерт для гобоя с оркестром Гайдна и Серенаду для струнного оркестра Чайковского, а также камерный вечер «Вадим Репин и друзья», в котором вместе с худруком Фестиваля на сцену вышли Нарека Ахназарян (виолончель) и единственный зарубежный музыкант Фестиваля израильский пианист Итамар Голана.

Кроссжанровые проекты этого года были представлены проектами «Па-де-де на пальцах и для пальцев» Вадима Репина и прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, вечером поэзии «Золотые звуки серебряного века» воплощенном пианисткой Басинией Шульман и актером Вениамином Смеховым и спектаклем-концертом «Ван Гог. Письма к брату», исполненным актером Евгением Мироновым и Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета.

«О Транссибирском фестивале могу сказать только самые замечательные эпитеты, — делится впечатления Басиния Шульман. – Я очень много лет знаю Вадима Репина, мы с ним когда-то давно даже играли вместе. Я безмерно уважаю его не только как музыканта, но и как организатора, на мой взгляд, одного из лучших музыкальных проектов в мире. Здесь великолепная организация, зал, публика. Я влюблена в Новосибирск, и надеюсь бывать здесь теперь чаще, потому что творческий музыкальный дух этого города очень силён».

Региональная программа IX Транссибирского достаточно обширна: гости Фестиваля выступили в 5 городах Новосибирской области: Юрий Медяник и его Emotion-Orchestra представили программу «Вивальди. Времена Танго» в Кольцово, Искитиме и Прокудском, а Квинтет Олега и Наталья Бутман выступили в Бердске и Краснообске.

Обязательная – образовательная – составляющая Фестиваля в этом году состояла из 17 мастер-классов и творческих встреч, проведенных артистами форума, а также традиционного концерта «Дети – детям», где лучшие ученики вышли на сцену Государственного концертного зала имени А.М. Каца в ансамблях с артистами Фестиваля.

Последние звуки IX Транссиба в Новосибирске прозвучат в рамках спецпроекта: 11 апреля Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова вместе с дирижером Михаилом Татарниковым представят Первую симфонию Малера и Скрипичный концерт Сибелиуса, солист – Павел Милюков.

Возраст: 12+