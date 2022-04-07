Marketing Update: «Стратегии и инструменты маркетинга в реалиях 2022»

В прямом эфире эксперты-практики подведут итоги месяца работы в условиях санкций, продемонстрируют успешные кейсы и дадут рекомендации, как эффективно распределять бюджет среди оставшихся рекламных каналов.

Среди участников— крупнейшие застройщики, банки, страховые и оценочные компании, агентства недвижимости. Организатор конференции— компания МЕТР, известная деловому сообществу в том числе благодаря «Январскому саммиту по недвижимости», объединившему более 500 профессионалов рынка.

С презентациями выступят:

Ирина Терентьева, директор по маркетингу компании «МЕТР»

Тема: Обзор аудиторий альтернативных площадок и инструментов для ниши девелопмента

Станислав Гедич, руководитель отдела маркетинга АН «Своё»

Тема: Лидогенерация без «Google Ads» и «Facebook Ads». Как застройщикам привлекать клиентов в новых условиях?

Елена Виноградская, управляющий партнер брендингового агентства «Мелехов и Филюрин»

Тема: Как за счет брендинга увеличить цену объекта недвижимости на 10%

Максим Дорн, директор агентства «Smartword»

Тема: Как продавать квартиры, рассказывая истории в Яндекс.Дзен

Посмотреть мероприятие можно в прямом эфире.

Возраст: 18+

Справка:

ООО МЕТР – молодая компания, которая начала свою деятельность на рынке недвижимости в 2020 году. Ключевое направление— реализация девелоперских проектов: эффективный маркетинг и продажи объектов жилой недвижимости. На данный момент в портфеле 8 крупных жилых комплексов. Ежемесячно проводится более 100 сделок с недвижимостью на сумму более 500 млн рублей.



