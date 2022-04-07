Marketing Update: «Стратегии и инструменты маркетинга в реалиях 2022»

В прямом эфире эксперты-практики подведут итоги месяца работы в условиях санкций, продемонстрируют успешные кейсы и дадут рекомендации, как эффективно распределять бюджет среди оставшихся рекламных каналов.
Среди участников— крупнейшие застройщики, банки, страховые и оценочные компании, агентства недвижимости. Организатор конференции— компания МЕТР, известная деловому сообществу в том числе благодаря «Январскому саммиту по недвижимости», объединившему более 500 профессионалов рынка.
С презентациями выступят:
Тема: Обзор аудиторий альтернативных площадок и инструментов для ниши девелопмента
Тема: Лидогенерация без «Google Ads» и «Facebook Ads». Как застройщикам привлекать клиентов в новых условиях?
Тема: Как за счет брендинга увеличить цену объекта недвижимости на 10%
Тема: Как продавать квартиры, рассказывая истории в Яндекс.Дзен
Посмотреть мероприятие можно в прямом эфире.
Возраст: 18+
Справка:
ООО МЕТР – молодая компания, которая начала свою деятельность на рынке недвижимости в 2020 году. Ключевое направление— реализация девелоперских проектов: эффективный маркетинг и продажи объектов жилой недвижимости. На данный момент в портфеле 8 крупных жилых комплексов. Ежемесячно проводится более 100 сделок с недвижимостью на сумму более 500 млн рублей.
Фото предоставлено организатором мероприятия
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