Традиционное весеннее обострение. Подрядчиков начали трясти по гарантиям за дороги

— За период с 9 марта по сегодняшний день в Новосибирск обследовано 72% дорог или 2,2 млн кв метров (По которым в 2021 году проводились работы в рамках различных программ — Ред.). Выявлено около 4% по которым нужно провести работы по гарантии. Подрядным организациям направлены претензии по устранению недостатков. До 1 мая по выбоинам, до 1 июня по колейности. Ни один из подрядчиков от гарантийных обязательств не отказался, — сообщил на еженедельной пресс-конференции мэра начальник департамента дорожного и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Больше всего дефектов, по его словам, выявлено на ул Станиславского.

Васильев также сообщил, что с тремя асфальтобетонными заводами достигнута договоренность о прогреве оборудования и с понедельника 11 апреля они начинают выпускать материал для ремонта, а дорожные службы приступают к ямочному ремонту улиц.

Мэр Анатолий Локоть заявил, что работа начинается поздно — и это системный сбой. Напомним, в начале этой неделе работу мэрии по ямочному ремонту раскритиковал губернатора Андрей Травников.

— Да асфальтобетонные заводы только начинают работать, так как ждут объемов — это их коммерческая выгода. Но мы своими деньгами способны обеспечивать полноценную загрузку хотя бы одного завода, — заявил он. — Я требую, чтобы в понедельник работа по ямочному ремонту началась.

Константин Васильев уточнил, что ямочным ремонтом необходимо отремонтировать порядка 400 тыс кв метров улиц. Самая сложная ситуация на площади Труда и площади Энергетиков.

— Сегодня мы готовим площади для проведения ремонтных работ. Воды там нет. Мы заблаговременно вывезли весь снег, — добавил Васильев. — После проведения ямочного ремонта мы начнем делать на дорогах разметку. Конкурсные процедуры уже проведены, определены подрядчики, которые будут заниматься разметкой. Ориентировочно начнем это работу в третьей декаде апреля.

Анатолий Локоть также потребовал параллельно с уборкой дорог от грязи и мусора проводить их обработку от пыли. Напомним, в весенний период состояние дорог после зимы и пылевые бури являются в Новосибирске предметом традиционной критики органов муниципальной власти со стороны общественности, депутатов и правительства региона.