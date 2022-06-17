Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

В июле погода в Новосибирске будет контрастной, сообщает КП-Новосибирск. Синоптики обещают чередование пасмурных и солнечных недель, причем в некоторые дни дождь и жара порадуют одновременно.

По данным сервиса «Ну и погода», этот месяц станет крайне жарким.

— В первую декаду месяца температура составит от +24 до +34 градусов. Будут частые дожди, возможно с градом, — говорится в сообщении. — Солнце выглянет во второй половине месяца. Температурный фон выровняется — будет около +20…+28 градусов, в основном с ясным или малооблачным небом.

«Рамблер.Погода» обещает почти весь месяц дожди, лишь 7 дней из 31 по прогнозу будет светить солнце. Температуры тоже не очень оптимистичные — около +20…+25 градусов в среднем.

По прогнозу «Яндекс.Погода», начало июля будет пасмурным и дождливым с температурой около +20…+23 градусов. Вторая половина месяца ожидается также пасмурной, но преимущественно без осадков.