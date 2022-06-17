Coca-Cola уходит из России, а отечественные баскетбольные клубы не сыграют в новом сезоне Евролиги

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

— Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России, — говорится в материале.

Компания выпускает товары под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый».

Российские клубы не допустили до участия в сезоне баскетбольной Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира. В минувшем сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС, но все они были в марте исключены из состава участников чемпионата, а их результаты аннулированы из-за ситуации на Украине.

В Кубке Европы в новом сезоне также не будет российских команд. Весной из числа участников турнира в минувшем сезоне был исключен краснодарский «Локомотив-Кубань».

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть компаний заявила об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.