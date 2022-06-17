«Сиббиофарм» расширит производство в Новосибирске

Один из крупнейших производителей ферментных препаратов — ООО ПО «Сиббиофарм» — намерен расширить производство. Об этом глава Миннауки Новосибирской области Вадим Васильев рассказал в ходе пресс-конференции в ТАСС.

— Знаю, что коллеги планируют, как минимум, вдвое увеличить объемы производства, — говорит министр. — Но для этого необходимо проработать модель: объемы затрат инвесторов плюс те инструменты поддержки, которые у нас есть. Традиционно она составляет до 25% от стоимости инвестиционного проекта. Как минимум, около 3-5 млрд рублей потребуются для реализации. Что касается сроков, то это явно горизонт не текущего года.

— Коллегам необходимо наше содействие, потому что они планируют увеличить свои производственные мощности, — сообщает Вадим Васильев. — С учетом складывающейся ситуации это очень эффективный инвестиционный проект. Скорее всего, мы его будем сопровождать совместно с Минэкономразвития на получение мер поддержки, которые есть, через инвестсовет при губернаторе. Будем помогать коллегам упаковываться.

Со своей стороны, в региональном правительстве обещают поддержку проекта, оценив его значимость в сложившихся условиях импортозамещения.

История ОО ПО «Сиббиофарм» начинается с начала строительства предприятия в Бердске в 1955 году. Первую продукцию — антибиотик биовит-40, предназначенный для лечения болезней сельскохозяйственных животных, завод выпустил в феврале 1964-го. Со следующего года спектр выпускаемой продукции расширился: началось производство микробиологических средств защиты растений (первый препарат — энтобактерин). В 2004 году на международной конференции BIO-2004 специалисты программы BII, ООО Исследовательской компании «Аберкейд» и ООО ПО «Сиббиофарм» приняли участие в деловой программе конференции и обсудили возможность совместной работы по проекту модернизации ООО ПО «Сиббиофарм». Основной целью проекта было создание на базе Бердского завода биологических препаратов современной инновационной биотехнологической компании. В настоящее время компания занимает 12 тысяч кв. м производственных площадей, в ней занят 301 человек. Объем выпускаемой продукции — 4 тысячи т в год.

Ранее редакция рассказывала, что на территории ПО «Сиббиофарм» планировалось создать парк по типу brownfield.