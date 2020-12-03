Из банков в стройки: в какую недвижимость лучше вложить деньги, чтобы остаться в плюсе

— Несмотря на все кризисы, за последние 30 лет цена на недвижимость росла в 1,5 раза быстрее инфляции. А если учесть, что она приносит еще и арендный доход, то становится понятно, почему подавляющее большинство опрашиваемых Всероссийским центром изучения общественного мнения считает ее самым надежным способом вложения своих сбережений, — объясняет независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Важный фактор для инвесторов — скорость строительства. Панельные дома возводятся менее чем за год. Если квартиры приобретать в таком жилье на ранней стадии строительства для перепродажи или сдачи в аренду, то период окупаемости их будет намного меньше, чем, предположим, в новостройках из кирпича.

Один из сильных игроков в классе «доступное жилье» — ДК «Акация». Свой первый объект — 17-этажный панельный дом «Акация на Красногорской» — компания построила с опережением графика на 4 месяца. Жители новостройки уже получили ключи от квартир. Срок сдачи ЖК «Акация на Ватутина» — второй квартал 2022 года. Первую и вторую секцию дома № 1 нового жилого комплекса застройщик планирует сдать досрочно.

— Сегодня технологии строительства панельного домостроения совершенствуются, повышается и комфортность проживания в таких домах. Кроме того, ДК «Акация» разрушает стереотип о том, что панельное жилье строится исключительно в спальных районах или на окраинах города. Проекты застройщика расположены в локациях рядом с метро и хорошей транспортной развязкой. Как показывает практика, такие новостройки растут в цене быстрее рынка, — пояснили в пресс-службе компании.

ЖК «Акация на Ватутина» находится в 6 минутах езды на автомобиле от «Площади Маркса». В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса — остановка «Лыжная база», от которой ходят 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 5 минутах езды в другую сторону — ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетом «АШАН» и IKEA. Рядом с жилым комплексом — выезд на Бугринский мост, обеспечивающий свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, детская и взрослая поликлиники. Плюс, который оценят жители мегаполиса, — это соседство ЖК «Акация на Ватутина» с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» и действующей лыжной базой. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе позволят отдыхать и укреплять здоровье как детям, так и взрослым.

В настоящее время портфеле ДК «Акация» более 60 тысяч кв. м строящегося жилья.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел.: +7 (383) 388-49-87

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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