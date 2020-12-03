Новосибирские генетики будут решать задачи производителя майонеза и кетчупов

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Институтом цитологии и генетики СО РАН, Новосибирским государственным университетом и компанией «ЭФКО» (крупнейший российский производитель спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты) было подписано 1 декабря, сообщили в пресс-службе ИЦиГ.

— Фактически, этот документ определяет стратегические параметры сотрудничества между нашими организациями, зоны ответственности и цели каждой из них, а конкретные проекты и сроки их реализации будут озвучены в отдельных договорах, — рассказал заместитель директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.

По его словам, в рамках этого соглашения компания «ЭФКО» выступает постановщиком задач (исходя из актуальных требований рынка), а ИЦиГ и НГУ проводят научные исследования для их решения и совместную работу по подготовке кадров для такого рода работы.

Отмечается, что в настоящее время в ИЦиГ уже реализуется ряд совместных проектов с «ЭФКО», нынешнее соглашение должно вывести это сотрудничество на новый уровень.

Фото предоставлено пресс-службой ИЦиГ