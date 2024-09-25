Из дошколенка – в туристы

В учреждении открыли кружок по туристической подготовке. Воплотить эту идею в жизнь педсоставу детского сада помог грантовый конкурс «Регион Возможностей». Его в Искитимском районе на протяжении четырех лет проводят Группа «Сибантрацит» и Фонд «Сибантрацит Содействие».

От идеи до воплощения

Собирать палатку, разводить костер, вязать морские узлы и ориентироваться по компасу – этим и другим тонкостям туризма обучают юных евсинцев 5-7 лет. В роли инструкторов – воспитатели «Светлячка», они же – авторы этого проекта.

— Идея родилась давно, и, как говорится, неспроста, — рассказывает Елизавета Торопова. — С каждым годом к нам приходят все больше ребят с ослабленным здоровьем. Поэтому нам нужно было найти эффективные и интересные способы оздоровления детей. И туристический кружок в этом плане – отличный вариант.

Вдохновившись идеей, педагоги начали штудировать литературу и разработали образовательную программу. Но для более полного погружения в туристическую жизнь не хватало снаряжения и специального спортивного оборудования.

Здесь-то и пришел на помощь «Сибантрацит». А точнее, грантовый конкурс «Регион возможностей», в рамках которого общественные инициативы получают финансовую поддержку от компании. В «Светлячке» с ним хорошо знакомы. Два года подряд детский сад был в числе победителей. Здесь уже успешно работает кружок робототехники и оборудован кабинет для занятий нейрогимнастикой.

По словам заведующей детским садом Ольги Шпедт, уверенности, что и в этом году учреждение выиграет грант, не было:

«Конкуренция с каждым годом растет, участников становится все больше. И я безмерно горжусь нашим коллективом, что нам уже в третий раз удается победить. Мы хотим развиваться, придумывать что-то новое, интересное для наших детей. И в этом плане грантовый конкурс – хорошее подспорье для нас. В этом году организаторы значительно увеличили сумму гранта. На реализацию проекта туристического кружка мы получили почти полмиллиона рублей и смогли воплотить в жизнь все свои задумки».

На полученные средства детский сад закупил все, что может пригодиться начинающим туристам: компасы, веревки, палатку и спальные мешки, коврики, фонарики и даже треногу с котелком. Но большая часть гранта была рассчитана на оборудование спортивного городка. Сейчас в детском саду настоящая полоса препятствий со всевозможными лазами, лабиринтами и прочими элементами для развития физической подготовки детей. Здесь же установили большой стенд с правилами поведения туриста.

Мы идем в поход

Недавно у ребят прошло первое занятие. Они отправились в увлекательный, полный приключений туристический поход по территории детского сада. Вместе со сказочными героями они справились с испытаниями, преодолели все препятствия и выполнили сложные задания: собрали палатку и сложили костер-колодец.

Ну, и какой же поход без костровой песни? Поэтому в завершении мероприятия дружным хором пропели «Если с другом вышел в путь».

Такой интересный и активный формат занятий юным туристам пришелся по душе.

«Мне очень понравился этот день, – делится впечатлениями пятилетняя Маргарита. Особенно, как мы лазали на площадке и собирали палатку для зайчика».

В планах у воспитателей еще много увлекательных занятий, в том числе при участии инструкторов станции юных натуралистов Искитимского района. А в зимнее время дети будут учиться ходить на лыжах. Ведь для настоящего туриста – морозы не помеха.