Кудрявого котенка за 50 тысяч рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске продают котенка породы манчкин за 50 тысяч рублей. Объявление размещено на сервисе Авито.
Судя по адресу, указанному в объявлении, питомец находится в районе Красного проспекта.
Мальчику всего 4 месяца. Такой котенок подойдет людям, которые очень хотят, но не могут завести животное из-за аллергии, пишет продавец.
— Шубка гиппоаллергенная кудрявая, — говорится в объявлении на сайте Авито.
Автор публикации сообщает, что у мальчика отличный аппетит и характер, все необходимые прививки проставлены.
— Характер волшебный, — отмечает продавец.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставлен гадальный сундук с колодами карт.
Источник фото: Авито
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