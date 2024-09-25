Кудрявого котенка за 50 тысяч рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске продают котенка породы манчкин за 50 тысяч рублей. Объявление размещено на сервисе Авито.

Судя по адресу, указанному в объявлении, питомец находится в районе Красного проспекта.

Мальчику всего 4 месяца. Такой котенок подойдет людям, которые очень хотят, но не могут завести животное из-за аллергии, пишет продавец.

— Шубка гиппоаллергенная кудрявая, — говорится в объявлении на сайте Авито.

Автор публикации сообщает, что у мальчика отличный аппетит и характер, все необходимые прививки проставлены.

— Характер волшебный, — отмечает продавец.

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