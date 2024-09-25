В Новосибирске возникли проблемы с вывозом крупногабаритного мусора

Депутат горсовета от фракции КПРФ Александр Бурмистров на сентябрьской сессии горсовета предложил коллегам в оперативном порядке рассмотреть ситуацию с вывозом крупногабаритного мусора.

— Ко мне поступает много жалоб от избирателей. Люди жалуются на проблемы с вывозом крупногабаритного мусора — это самая популярная жалоба, которая поступает в мой адрес. Дворы в Ленинском районе завалены, КГО не вывозятся неделями, — заявил Бурмистров. — Это муниципальное предприятия, поэтому отвечать нужно.

Депутат Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом. – Ред.) считает, что вопрос нужно рассматривать шире.

— Нужно рассматривать ситуацию с работой МУП «Спецавтохозяйство». Возможно компанию придется поддерживать из бюджета. У нее проблемы с терсхемой. Они пытаются экономить на вывозе мусора и крупногабаритных отходов, — добавила Каверзина*.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин напомнил коллегам, что работа комиссии началась с 13 сентября и этот вопрос можно было вынести на ее рассмотрение.

— Давайте работать в регламенте. Сейчас коллеги из МУП «САХ» могут быть не готовы ответить на ваши вопросы. Давайте обсудим все вопросы на комиссии, возможно уже там удастся их снять, — добавил Кудин.

В итоге вопрос не был внесен в повестку дня.

Напомним, на этой неделе пять тысяч жителей Колыванского района пожаловались губернатору на Колыванский полигон. Из-за изменения схемы вывоза отходов прием отходов на полигон вырос в 4.5 раза.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирске.