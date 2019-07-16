Из ЕГРЮЛ за 2019 год уже исключены более 7 тысяч фиктивных организаций

Около 7,2 тысячи юрлиц, зарегистрированных на территории Новосибирской области, исключены из ЕГРЮЛ с начала 2019 года (по итогам прошлого года их было исключено 2,5 тысячи). Основанием послужило то, что записи об их учредителях, руководителях, юридических адресах в настоящий момент не соответствуют действительности. В ряде случаев за так называемыми «компаниями»-однодневками стоят обычные граждане, предоставившие свои паспортные данные «кому не надо» и таким образом попавшие в финансовую кабалу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель регионального управления УФНС Алексей Легостаев.

— Сталкиваемся с ситуацией фиктивной регистрации, — говорит Легостаев. — Люди за небольшое вознаграждение в 15–20 тысяч рублей предоставляют паспортные данные и регистрируют себя в качестве ИП, потом по доверенности передают эти полномочия. На самом деле они себя загоняют в финансовую кабалу. Статус ИП предусматривает обязанность по оплате ежегодных фиксированных платежей в Пенсионный фонд и ФОМС. Мы, естественно, будем принудительно взыскивать эти задолженности.

В то же время, по словам начальника регионального УФНС, законодательно не предусмотрена возможность препятствовать появлению новых фиктивных «предпринимателей». В связи с этим работа по «зачистке» госреестра проводится уже постфактум.

— Оснований для отказа в первичной регистрации ИП почти нет, если физлицо заявило о желании стать предпринимателем и если документы у него правильно оформлены, а пошлина оплачена, — сообщают в ведомстве. — Поэтому продолжаем заниматься и качественным составом нашего госреестра (ЕГРЮЛ. — Ред.). Наша контрольная работа позволила в последнее время в два раза снизить количество фиктивных компаний-«однодневок», идентифицированных по определенным признакам. Сегодня на территории Новосибирской области с 14% до 7% снизилось количество фиктивных организаций.

По данным УФНС, по состоянию на 1 июля ЕГРЮЛ насчитывает 103 тысячи юрлиц, 84 тысячи ИП. Пятая часть от зарегистрированных не предоставляет отчетность о своей деятельности, 2/3 не платят налоги. С начала 2019 года в него внесено 4 тысячи записей о недостоверности содержащихся сведений.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen