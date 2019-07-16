За два года спрос на работников в туристической сфере в регионе вырос почти на 39 %

Эксперты Авито проанализировали рынок труда в крупнейших городах России и выяснили, что спрос среди работодателей на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране, включая города, не являющиеся традиционно курортными. Новосибирск стал девятым по числу вакансий среди крупнейших городов – за два года сотрудников стали искать на 38,9% активнее.

По данным «Авито Работа», за последние два года больше всего сезонных работников в сфере туризма ищут в Воронеже – спрос среди работодателей вырос на 65,2% по сравнению со II кварталом 2017 года. На втором месте оказался Ижевск (64,5% за 2 года), на третьем – Омск (60,4% за 2 года). Курортный город Краснодар не вошел в топ-10 и оказался только на 11 месте.

При этом, число вакансий в туристической сфере увеличилось в 1,5 раза. Пик спроса среди работодателей был отмечен в III квартале прошлого года – в самый разгар Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Наплыв туристов положительно повлиял на туристическую отрасль и рост вакансий в целом. Отмечается, что именно летом значительно растет количество сезонных предложений.

С начала 2019 года количество предложений о сезонном трудоустройстве в туристической и ресторанной сфере увеличилось на 45%.

Что касается зарплаты работников туристической сферы, то Новосибирск стал десятым по величине дохода сезонных работников среди 23 крупнейших городов (29 031 рубль в месяц).

Максимально заработать в сфере туризма и ресторанов в сезон получится в Тюмени (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), где работодатели готовы платить в среднем 31 701 рубль. Второе место досталось городу-курортнику Краснодару (31 484 рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (30 781 рубль).

Тольятти примечателен наибольшим приростом средней зарплаты: +24,8% за год. Снижение оплаты труда отмечено в Екатеринбурге, Омске и Перми. В Новосибирске за год средний доход в ресторанном бизнесе и сфере туризма не изменился, но по сравнению с 2017 годом зарплаты в городе выросли на 17,6%. Последние места по размеру возможного дохода заняли Барнаул, Ульяновск, Ижевск.

Москва – единственный город, где ставка во II квартале 2019 года оказалась выше 40 000 рублей в месяц – это на 32,4% больше, чем в среднем по стране.

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