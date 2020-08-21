Из Новосибирска открыты прямые рейсы в Турцию

Авиакомпания AZUR air выполнила первый после возобновления международного авиасообщения прямой рейс из Новосибирска в Турцию. Рейсом ZF 5495 из аэропорта Толмачёво в Анталью вылетели 174 пассажира, сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево. Напомним, в соответствии с решением правительства Российской Федерации Новосибирск включён в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые правительством РФ пункты иностранных государств. Полёты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа.

— Аэропорт Толмачёво принимает необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции и обеспечивает обслуживание рейсов с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора, — отмечается в сообщении.

Сейчас авиакомпании уточняют планы по выполнению прямых международных рейсов из Новосибирска. Полёты в Турцию планируют выполнять партнёры аэропорта, развивающие чартерные программы: AZUR air (в рамках полётной программы туроператора ANEX Tour), Pegas Fly (в рамках полётной программы туроператора PEGAS Touristik), Royal Flight (в рамках полётной программы туроператора Coral Travel) и другие авиакомпании. Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию будет выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines.

Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Полёты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. С 10 августа возобновлены полёты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 20 августа в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включены Казань, Калининград и Новосибирск.

Фото с сайта аэропорта Толмачево