Из Новосибирска в Сочи и Махачкалу можно будет летать чаще

S7 Airlines увеличивает число рейсов из Новосибирска в Сочи и Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба S7 Airlines.

С 16 июня авиакомпания добавит восьмой ежедневный рейс в Сочи. В связи с этим по направлению можно будет летать 56 раз в неделю. Дополнительный рейс будут вылетать из Новосибирска утром.

Авиакомпания увеличит количество полетов из Новосибирска в Махачкалу. С середины лета полеты по этому направлению станут ежедневными.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 запустила рейсы из Новосибирск во Владикавказ.